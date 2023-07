Akcie před výsledky bank brzdí, ale neobracejí

Poslední dva dny byly hlavně o inflaci, jejím poklesu a spekulacích na mírnější postup Fedu. To akcie i dluhopisy náležitě podpořilo, načež v pátek se vrací určité napětí. Jedním důvodem jsou komentáře z Fedu, které zatím nejdou ruku v ruce s tržními očekáváními. Zvláště vyjádření Christophera Wallera o potřebě dalších dvou zvýšení sazeb mohlo tržní hráče znejistět.

Druhým důvodem je potom startující výsledková sezóna. Ta už pár sad čísel dodala, ale první vážná vlna se čeká až dnes s bankami , a .

Akcie ovšem pouze brzdí, než aby obracely nebo naznačovaly větší výběr zisků. Klíčové indexy v Evropě jsou většinou lehce v plusu, až na mírně klesající DAX . Americké futures jsou zatím nerozhodné a naznačují start Wall Street poblíž včerejšího závěru.

Dluhopisové výnosy se o pár bodů zvedají, což je ale v kontextu předchozího propadu spíše konsolidace než nějaký obrat. Eurodolar drží pozice kolem 1,1230 a svých zisků se nevzdává ani ropa. Koruna si podobně jako jiné měny v posledních dnech výrazně polepšila na páru s dolarem, ale také vůči euru lehce posílila, načež se dnes stabilizuje.

Makrodata by měla v pátek hrát okrajovou roli, když na programu je pouze průzkum spotřebitelské důvěry Michiganské university. Pokles inflačních očekávání (součást průzkumu) by mohl pozitivní vývoj na trzích podpořit, ale investoři by si v současném rozpoložení jistě našli i jinou záminku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7713 -0.0489 23.7985 23.7577 CZK/USD 21.1460 -0.1912 21.2230 21.1440 HUF/EUR 374.8928 0.2477 375.4617 373.5088 PLN/EUR 4.4501 0.0591 4.4693 4.4449

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0222 -0.0661 8.0459 7.9901 JPY/EUR 155.4405 0.3370 155.4621 154.2034 JPY/USD 138.2855 0.1840 138.4620 137.7860

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8554 0.0749 0.8561 0.8545 CHF/EUR 0.9633 -0.0996 0.9647 0.9622 NOK/EUR 11.1853 0.1066 11.2515 11.1608 SEK/EUR 11.4809 0.3671 11.5104 11.4283 USD/EUR 1.1240 0.1314 1.1240 1.1204

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4539 0.1163 1.4575 1.4501 CAD/USD 1.3112 0.0168 1.3139 1.3093