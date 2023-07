Michael: Uber vyhrál a měl by dělat méně než dnes

CNBC poukazuje na růst cen akcií společnosti Uber a komentoval jej i bývalý člen vedení firmy Emil Michael. Ten býval podle CNBC k akciím kritický, nyní ale obrátil. Co je příčinou této změny?



Michael vidí významný rozdíl ve změně konkurenčního prostředí na trhu. Konkrétně v tom, že výrazně oslabuje konkurence ze strany společnosti Lyft. Podle experta „konkurenční boj skončil a Uber vyhrál“. CNBC doplnila jeho slova pohledem na výkony akcií obou společností. Uber si letos připisuje asi 80 %, zatímco Lyft 2,5 %:





Zdroj: Twitter



Do jakých aktivit by se Uber mohl ještě pustit a jsou sdílené jízdy skutečně tak revolučním počinem, jak se dříve tvrdilo? Michael na tyto otázky odpověděl, že u sdílených jízd funguje silný síťový efekt. To v tomto případě znamená, že rostoucí počet řidičů nabízejících služby přes Uber znamená kratší čekací doby, nižší ceny pro klienty a následně větší popularitu služeb.



Podíl Uberu na trhu by tedy podle experta měl růst jak v USA, tak v jiných zemích. Jde přitom o ziskové podnikání a Michael se domnívá, že „akcie půjde výš a já ji nyní držím“. Na CNBC pak připomněli, že Uber se dříve snažil o mezinárodní expanzi, jeho nové vedení ale tyto aktivity, které „spálily hodně hotovosti“, utlumilo. Michael k tomu řekl, že podle něj bude snižování výdajů ještě pokračovat. „Mohou vytvářet více zisků tím, že budou dělat méně, než dělají dnes.“



Expert se domnívá, že za snahami o rozšíření aktivit stálo i prostředí velmi nízkých sazeb a lehce dostupného financování investic. Toto prostředí je ale pryč a Uber by se podle něj měl zaměřit na své jádrové aktivity, protože „ty fungují“. A co by Michael radil společnosti Lyft? Ta podle něj není zajímavá jako partner pro velké automobilky a v řadě oblastí nemá dostatečný podíl na trhu.



Společnost by se tak měla zaměřit na ta města v USA, kde má nyní větší podíl. Ten by se měla snažit navýšit s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a velikosti, která zajistí dostatečnou ziskovost. Ostatní lokality by společnost měla podle experta opustit a stát se „menší ziskovou firmou“.



Zdroj: CNBC