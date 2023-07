Akcie z technologického sektoru pokračují v úchvatné rally

Pondělní obchodní den na Wall Street byl bez výraznějších událostí z pohledu amerických makroekonomických dat či korporátních výsledků z předešlé seance. Akciové trhy i přesto znovu rostly, kdy nejsilnějším indexem byl technologický Nasdaq Composite, který přidal 0,9 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average posílil o 0,2 %.



Bez výraznějších podnětů se obchodoval americký dolar, který vůči euru ztratil 0,1 % a k české koruně odepsal taktéž 0,1 %, EUR/USD 1,1234, USD/CZK 21,16.



Na nižších úrovních se také pohybovala ropa. Jedním z hlavních důvodů bylo obnovení těžby na ropných polích v Libyi poté, co byla těžba přerušena na konci minulého týdne. Otázek je ovšem vícero než odpovědí, například jaká bude reakce západu na neprodloužení obilné dohody či reakce USA na snížení nabídky komodity ve druhém pololetí ze strany Saudské Arábie a Ruska, WTI -1,7 %, Brent -1,8 %.



Akcie automobilky oslabily o více jak 5 % poté, co společnost oznámila propad ceny elektrického pickup F-150 Lightning až o 10.000 dolarů z důvodů plánovaného podzimního zvýšení produkce. Snížení ceny o tisíce dolarů může být přímou reakcí na první vyrobený sériový Cybertruck od Tesly, který ovšem sjel z linky o dva roky později. I přes takovéto zpoždění vzrostly akcie Tesly o 3,20 %.



Nicméně Cybertruck od Tesly není přímou konkurencí luxusního Fordu F-150 Lightning, ale spíše automobilů od výrobce Rivian. Jeho akcie klesaly třetí seanci v řadě. Konkurenční ceny a konkrétní specifikace trucku od Tesly jsou vnímány jako hlavní riziko pro Rivian, RIVN US -3,34 %.



Nepříjemnou zprávou pro společnost bylo páteční snížení 12M cílové ceny a doporučení od analytika City, který srazil cenu z 22 USD na 16 USD s doporučením neutral, T US -6,76 %.