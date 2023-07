Bloomberg: Activision a Microsoft dohodu o akvizici patrně uzavřou až později

Firmy Blizzard a jednají o prodloužení termínu dohody o akvizici, který byl stanoven na dnešek. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Společnosti pravděpodobně neuzavřou dohodu do úterního termínu, uvedli lidé obeznámení s dohodou. Podniky nemají v plánu od dohody odstoupit a budou se nadále snažit získat poslední souhlasy regulačních orgánů potřebných k jejímu uzavření. Firmy se k informacím zdrojů odmítly vyjádřit.

Regulační dynamika se v posledních dnech posunula ve prospěch dohody, přičemž americká Federální obchodní komise ji nezablokovala u soudu a britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trh oznámil bezprecedentní krok k zahájení nových rozhovorů o způsobech, jak zmírnit obavy britské vlády. Přesto pokrok pravděpodobně není dostatečně rychlý, aby byla dohoda dokončena do úterního milníku.



Microsoft za převzetí videoherní firmy Blizzard nabídl 69 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč). Převzetí firmy by bylo největší akvizicí v historii videoherního průmyslu. si chce prostřednictvím transakce zajistit populární videohry, jako je Call of Duty, Overwatch a Candy Crush.



V posledních dnech se situace v oblasti regulace změnila ve prospěch dohody. Americká Federální obchodní komise (FTC) požádala o dočasné zastavení transakce, což ale americký soud zamítl. Britský antimonopolní úřad (CMA) prodloužil termín svého rozhodnutí ohledně transakce do 29. srpna. Firmy podle zdrojů zvažují, zda se částečně nevzdat kontroly nad svým segmentem cloudových her v Británii.



Vypršení termínu neznamená automaticky krach transakce, obě ze zúčastněných společností však mají právo od ní odstoupit. Pokud z ní sejde, by měl uhradit penále tři miliardy dolarů. Společnosti by mohly postupovat podle současné dohody, která by umožnila akvizici kdykoli odejít. Mohly by rovněž usilovat o změnu dohody, čímž by se otevřela možnost změn finančních podmínek.

Zdroj: ČTK, Bloomberg