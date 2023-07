EasyJet překonal odhady, navzdory stávce vidí silnou dynamiku

Společnost oznámila fiskální zisk za třetí čtvrtletí, který překonal odhady analytiků a předpověděla silnou poptávku do konce roku, přičemž varovala, že stávky v celém odvětví vytvářejí "náročné podmínky" během vrcholného období pro cestování.

Britská nízkonákladová letecká společnost vykázala v tomto období zisk před zdaněním ve výši 203 milionů liber. To překonává průměrné odhady analytiků ve výši 161 milionů liber sledované agenturou Bloomberg. Tržby na sedadlo, klíčové měřítko ziskovosti, se v tomto období zvýšily o 23 procent.



Diskontní dopravci těží z nárůstu poptávky letos v létě, protože lidé odlétají do zahraničí na slunečnou dovolenou po konci omezení způsobených Covid-19. Aby pomohla urychlit růst, společnost uvedla, že zahájila proces zajištění více objednávek letadel, které nahradí starší letadla ve své flotile.



"EasyJet vstupuje do letošní zimy a zaznamenává dobrou dynamiku rezervací, s výnosy z prodaných letenek a mírou vytíženosti v meziročním srovnání výše a o více než 15 procent vyšší plánovanou kapacitou pro prosincové čtvrtletí," uvedla společnost.



Společnost uvedla, že silná dynamika bude pokračovat i v prvním čtvrtletí roku 2024. Tržby na sedadlo ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí by měly meziročně vzrůst o 10 procent, přičemž náklady na sedadlo zůstanou víceméně stejné, uvedl .





Trendy v rezervacích



Generální ředitel Johan Lundgren uvedl, že ve čtvrtém čtvrtletí očekává další rekordní zisk před zdaněním, k čemuž přispěje přidání více než 15 procent dodatečné kapacity, protože rezervace zůstávají meziročně výše.



EasyJet patří mezi letecké společnosti postižené protestními akcemi v leteckém průmyslu v celé Evropě. Dopravce zrušil mezi červencem a zářím na londýnském letišti Gatwick téměř 2000 letů, což letecké společnosti ve čtvrtek nazvaly "bezprecedentním narušením ATC (air traffic control)" ze strany řídících letového provozu.



EasyJet letos vzrostl o 52 procent, což ho posunulo na vrchol indexu Bloomberg World Airlines. Konkurenční Ryanair Holdings Plc mezitím v tomto období posílila o 35 procent a vlastník British Airways IAG SA o 27 procent. Diskontní dopravci jsou první evropskou leteckou společností, která oznámila zisk za čtvrtletí, výsledky Ryanairu firma zveřejní příští pondělí a Wizz Air odreportuje na začátku srpna.



Zdroj: Bloomberg