15 let nízkých úrokových sazeb přetvořilo americkou ekonomiku. Zde je to, co se teď mění

V červenci 2023 se efektivní sazba federálních fondů poprvé za čtyři desetiletí dostala nad 5 procent. Jak úrokové sazby rostou, finanční podmínky v americké ekonomice se postupně vrací k normálnějším. A Spojené státy po tak dlouhém období sazbového dopingu vstupují do nové ekonomické éry...

"Mít úrokové sazby na nule po tak dlouhou dobu je velmi neobvyklé," uvádí Roger Ferguson, bývalý místopředseda Federálního rezervního systému. "Upřímně řečeno, nikdo si nikdy nemyslel, že se do takového bodu dostaneme."



Dosavadní krize daly minulým tvůrcům politiky Fedu přesvědčení, že úrokové sazby sníží tak nízko, jak jen mohou, a udrží je tam po delší dobu. Při uplatňování této politiky ale cestou narušili základní matematiku osobních financí a podnikání v Americe. V čem například?



Nekonvenční politika Fedu pomohla utopit zisky, které investoři získali z bezpečných sázek. Státní dluhopisy, státní cenné papíry a spořicí účty přinášejí velmi malý výnos, když jsou úrokové sazby nízké. Nízké úrokové sazby zároveň zvyšují hodnotu akcií, domů a firem z Wall Street, které vydělávají peníze zadlužováním.



Vzhledem k tomu, že Fed zvyšuje úrokové sazby, bezpečnější sázky by se mohly nakonec vyplatit. Ale staré sázky by se mohly zvrtnout, zejména ty financované variabilními úvěry, které rostou spolu s úrokovou sazbou. V důsledku toho se může Spojenými státy valit vlna firemních bankrotů.



„Do určité míry omezujete neproduktivní investice, které by v tomto prostředí vysokých úrokových sazeb nemusely nutně generovat výnosy,“ řekl Gregory Daco, hlavní ekonom EY-Parthenon. "Je to velmi odlišné v prostředí nízkých úrokových sazeb, kde jsou peníze zdarma a v podstatě jakýkoli typ investice se opravdu vyplatí, protože náklady na kapitál se blíží nule."



V posledních letech ekonomové diskutovali o výhodách nulové dolní hranice. Jak Fed zvedá sazbu federálních fondů, politici varují, že sazby mohou nějakou dobu zůstat vysoké. K tomu by mohlo dojít i v případě, že inflace bude nadále klesat. „Nemyslím si, že by došlo ke katastrofě, nižší úrokové sazby v dohledné době uvidíme,“ soudí ale například Mark Hamrick, šéf washingtonské kanceláře Bankrate.com. Více ve videu:



Zdroj: CNBC