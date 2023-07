Mercedes-Benz zvýšil zisk, oživení v Číně ale podle něj nesplnilo očekávání

Hospodářské oživení v Číně nesplnilo očekávání, země ale zůstává růstovým trhem pro elektromobily. Uvedl to management německé společnosti Mercedes-Benz, která se specializuje na prodej luxusních aut. Generální ředitel Ola Källenius řekl, že firma si nechce kupovat podíl na čínském trhu snižováním cen. Vedení firmy to uvedlo při dnešním zveřejnění hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí, kdy firma zvýšila zisk.



"Nemyslím si, že bychom si měli kupovat podíl na čínském trhu iracionálními kroky na straně cen. To není naše obecná politika," řekl Källenius v rozhovoru s analytiky po představení výsledků. Se snižováním cen začala na čínském trhu začátkem roku americká .



Na otázku ohledně kroku konkurenčního , který se rozhodl vyrábět nové modely s čínskými partnery a případně spoluvytvářet místní platformy, šéf Mercedesu odpověděl, že prémiová automobilka spolupracuje s kompetentními partnery v Číně na přizpůsobení své technologické nabídky místnímu vkusu.



Mercedes-Benz zvýšil ve druhém čtvrtletí zisk před úroky a zdaněním (EBIT) o šest procent na 5,2 miliardy eur (125 miliard Kč). Překonal tak odhad analytiků, kteří v anketě společnosti Refinitiv odhadovali EBIT na pět miliard eur.



Firma nyní očekává, že celoroční zisk před úroky a zdaněním bude na stejné úrovni jako loni, kdy činil 20,5 miliardy eur. Dříve společnost předpovídala mírný pokles zisku.



Tento měsíc Mercedes-Benz uvedl, že ve druhém čtvrtletí zvýšil prodej aut o šest procent. Pomohla mu vysoká poptávka po plně elektrických a špičkových vozidlech, což vedlo k růstu v Evropě, Asii a v Severní Americe.