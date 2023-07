Fed opět zvýšil sazby a dost možná znovu v září. Věci se zlomí, padnou další banky, varuje Kevin O’Leary

Investor do Shark Tank Kevin O’Leary předpovídá, že pokračující cyklus zvyšování sazeb americké centrální banky by mohl vést k dalším úpadkům regionálních amerických bank.



Fed tentokrát sice nepřekvapil, avšak zcela záměrně ponechal trhy tápat v nejistotě, co se stane na příštím - tedy zářijovém zasedání. Neboli: oficiální úrokové sazby byly sice zvýšeny o 25 bazických bodů a verbální hodnocení konjunktury bylo lehce revidováno vzhůru, avšak to, jak se americká centrální banka zachová za měsíc a půl, je zcela zahaleno mlhou.



Tu představují příchozí makrodata v následujících osmi týdnech. Šéf Fedu J. Powell přitom několikrát zopakoval, že před dalším zasedáním budou mít američtí centrální bankéři k dispozici dva měsíční reporty týkající se inflace a trhu práce. Zároveň se šéf Fedu explicitně vyjádřil, že nechce poskytovat žádný vpřed hledící signál pro další zasedání - zejména pokud jde o budoucí (pře)nastavení úrokových sazeb. Z dalších jeho slov vyplynulo, že Fed na dalším měnovém jednání sazby buď znovu zvýší, nebo ponechá beze změny.

Co říkají dosavadní data z ekonomiky? Index spotřebitelských cen vzrostl v červnu oproti loňskému roku o 3 procenta, což je nejnižší úroveň od března 2021. Powell však řekl, že Fed bude muset „po nějakou dobu držet politiku na restriktivní úrovni“ a být připraven dále zvyšovat sazby, vzhledem k tomu, že jádrová inflace je stále nad 3 % — vyšší než její 2% roční cíl.



„Neustále mačkáte tubu zubní pasty, stále ji smotáváte, stále zvyšujete sazby a víte, že se věci pokazí, jen nevíte kdy a kde,“ reaguje O'Leary, který vede O'Leary Ventures bezprostředně po oznámení Fedu o zvýšení sazeb. „Předpovídám – a jsem v tom velmi opatrný – že se to zhroutí v regionálních bankách, které podporují 60 procent ekonomiky,“ řekl a dodal, že rychlý růst nákladů na kapitál „zabíjí jejich úvěry na nemovitosti".



Regionální banky v USA , Silicon Valley Bank či Signature Bank nedávno padly. Byly - při specifické klientele i managementu rizik - destabilizovány cyklem zpřísňování měnové politiky, který od března 2022 zaznamenal 11 zvýšení sazeb a poslední z nich zvýšilo referenční náklady na půjčky na nejvyšší úroveň za více než 22 let.



"Říkám investorům, se kterými pracuji, a radím... počkejme 90 dní, abychom viděli, co se stane v malé bankovní aréně ve Spojených státech," řekl O'Leary. Varoval také, že Fed by mohl zvýšit sazby nad rámec svých současných projekcí.





"Terminální sazba, kde se Fed zastaví, by mohla být 6,25, může být 6,50," řekl O'Leary. "Takže o tom musíte opravdu přemýšlet, pokud uvažujete o dlouhodobém a krátkodobém účinku."



To je více než střední prognóza Fedu na konec roku 2023, která k červnovému zasedání činí 5,6 %. Podle posledního souhrnu ekonomických projekcí Fedu vydaného v červnu je také vyšší než nejvíce jestřábí předpověď 6,1 %. "Začínáme viděl trhliny, ale Titanic se zatím nepotopil," alegorizuje O'Leary.



Zdroj: CNBC