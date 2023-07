Americká ekonomika překvapila zrychlením. Začalo se investovat a ustal propad zásob

Růst HDP v USA za druhý kvartál je vyšší, než se čekalo. Ekonomika se podle předběžných údajů zvedla o 2,4 procenta (mezikvartální anualizovaný růst) namísto očekávaného zpomalení na 1,8 po 2,0 pct v předešlém čtvrtletí. A čísla vypadají slušně i při pohledu na detaily.



Očekávané zpomalení soukromé spotřeby sice přišlo, ale bylo nakonec o něco mírnější oproti odhadům. Výdaje spotřebitelů reálně stouply o 1,6 pct po 4,2 pct v předchozím kvartále, když se potvrdilo výrazné ochlazení cyklické spotřeby po velice silném 1Q. Tato klíčová položka tedy táhla ekonomiku méně, ale výpadek zdárně kompenzovaly investice.

V rámci nich HDP z větší části pomohl konec vyprazdňování skladů, který byl v 1Q výrazný (když šel naproti nákupnímu apetitu spotřebitelů) a ekonomiku tehdy brzdil. Zásoby začaly mírně narůstat. Vedle toho ale ožily také investice do fixního kapitálu, a to hlavně ze strany firem, které se jaly znovu ve větší míře nakupovat vybavení pro výrobu. Investice do bydlení dál klesaly, ale zhruba stejným tempem jako o kvartál dříve.





Zrychlení ekonomiky probíhalo na pozadí menší podpory ze strany vlády, která byla nejspíš opatrnější v některých nemandatorních výdajích v souvislosti s dluhovým stropem. I tak ale pomáhala ekonomice směrem vzhůru.

Jako negativní můžeme hodnotit vývoj na poli zahraničního obchodu, kde sledujeme značné ochlazení dovozu (opět zřejmě důsledek pomalejší spotřeby), ale zejména vývozu. V americké ekonomice však nehraje vnější obchod takovou roli a drobný negativní příspěvek nelze při volatilitě čísel zveličovat.

Celkově vzato jako by dnešní data chtěla podpořit rostoucí přesvědčení, že se americké ekonomice povede hladké přistání. Tato teze už před časem naprosto převážila na finančních trzích, přiklonily se k ní velké banky a včera jsme se dozvěděli, že se k ní znovu kloní také analytici Fedu.

Data o HDP doplňuje vysoký růst objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, který za červen dosáhl 4,7 pct oproti očekávaným 1,3 a lepší byl i po očištění. Dále tu máme tradiční čtvrteční žádosti o dávky v nezaměstnanosti, které klesly na 221 tis. při odhadech na úrovni 235 tis.

Tržní reakce je vcelku učebnicová u dluhopisových výnosů (nahoru) či dolaru (silnější). Akcie zůstávají pozitivně naladěny a čísel se nijak nezalekly, což může být důležitý signál před zásadními statistikami, jako jsou inflace či zaměstnanost.

Klíčovým závěrem včerejšího zasedání Fedu je, že rozhodnutí na zářijovém zasedání bude záviset především na nově příchozích datech z ekonomiky. Data jako ta dnešní, která naznačují její sílu, znamenají vyšší šanci na další zvýšení úrokových sazeb. Akcie si však stále drží schopnost hodnotit čísla z lepší stránky a hledět za (stále vyšší) vrchol sazeb.