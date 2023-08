Lufthansa vidí zisk za třetí čtvrtletí nad úrovní před pandemií

Aerolinky předpovídají rostoucí zisk do konce roku s tím, jak silná poptávka po letecké dopravě spolu s kapacitními omezeními zvyšuje ceny letenek. Největší evropská letecká skupina očekává zisk za třetí čtvrtletí nad úrovní před pandemií 1,3 miliardy eur (1,42 miliardy dolarů), uvedla ve čtvrtečním prohlášení. To požene celoroční zisk nad 2,6 miliardy eur, v souladu s očekáváním analytiků.

Zdravá letní poptávka pomohla letecké společnosti ve druhém čtvrtletí téměř ztrojnásobit upravený zisk před úroky a zdaněním na 1,1 miliardy eur, v souladu s odhady analytiků. Tržby vzrostly o 17 % oproti předchozímu roku. očekává, že poptávka po létání zůstane silná po zbytek roku s rezervacemi na pozdní léto a začátek zimní sezóny na 90 % úrovně před pandemií.



Německá letecká společnost je posledním z velkých evropských síťových dopravců, který oznámil výsledky za druhé čtvrtletí. Mateřská společnost British Airways, IAG, vykázala zisk a tržby, které překonaly odhady, k čemuž přispěly vyšší ceny letenek, zatímco nedostatek letadel znemožní plně využít silnou poptávku. Nízkonákladový dopravce Wizz Air také ve čtvrtek oznámil silnou letní poptávku a oznámil fiskální první čtvrtletí zisk, který překonal odhady analytiků.



Lufthansa uvedla, že v posledním čtvrtletí plánuje nabídnout 85 % své předkrizové kapacity, v souladu s předchozími prohlášeními. Uprostřed horké poptávky po rekreačním cestování se strategie společnosti zvyšovat ceny letenek vyplácí.



Firemní cestování se ještě musí plně vzpamatovat, aby se dostalo na úrovně před pandemií, a do konce roku zůstane pod úrovněmi z roku 2019, zatímco boom v příjmech z letecké nákladní dopravy spojený s pandemickou situací se ochlazuje. uvedla, že zisk v tomto segmentu ve druhém čtvrtletí klesl o více než 90% na 37 milionů EUR.



Německá letecká společnost si klade za cíl dostat se do konce letošního roku co nejblíže k 8% ziskové marži, kterou si klade za cíl pro rok 2024, uvedl v prohlášení finanční ředitel Remco Steenbergen. To by firmě pomohlo splatit dluh vzniklý během pandemie koronaviru.



Zdroj: Bloomberg