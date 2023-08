Na tržní náladu dnes doléhají speciální daň, ratingy i data

Americké akciové trhy se včera zvládly zotavit z pátečních neúspěchů, poté co Evropa jen drobně poklesla. Mezi investory ještě doznívaly starší zprávy a do centra pozornosti se postupně sunula americká inflace, ovšem mezitím na sentiment útočí nové a vesměs negativní informace.



Itálie připomněla, že nešvar vládních zásahů do byznysu se šíří dál. Chronicky deficitní rozpočty vyspělých zemí vyžadují bolestivá řešení, ke kterým vlády odvahu samozřejmě nenajdou. Jednou z oblíbených praktik bez ztráty mnoha politických bodů jsou tak speciální daně; italská vláda zavádí 40pct daň z mimořádných zisků bank. Další nepříjemností je prohloubení propadu čínského zahraničního obchodu. Jak vývoz, tak dovoz v červenci padaly dvouciferným tempem (y/y v USD) a zlepšení vnější bilance podle nás hodnocení moc nevylepší. Je totiž mimo jiné důsledkem slábnutí domácí poptávky. Co se týče zpráv z USA, nepotěší snížení ratingu od Moody´s pro 10 malých a středních bank, které přichází spolu s negativním výhledem pro další banky i varováním, že horší rating může čekat i některé větší zástupce sektoru.



Zmíněné události drží sentiment na trzích spíše dole. To znamená, že navrch mají státní dluhopisy při vyšší averzi k riziku. Výnosy přitom tentokrát klesají více v Evropě, a to na 10Y splatnosti běžně kolem 10 bps. Eurodolar tento vývoj tlačí mírně dolů na 1,0985. Zlato je dnes v klidu, zato na ropě vidíme pokles o více než procento. Koruna vzdala ranní pokus o posílení a obchoduje se vůči euru na 24,24, tedy u včerejší úrovně.



Akciové indexy v Evropě klesají většinou o pár desetin procenta, Milán však táhnou banky dolů o 1,5 pct. Lehké ztráty by v úvodu mohla nabrat také Wall Street, jak naznačují futures.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2406 0.0291 24.2583 24.1989 CZK/USD 22.0640 0.1839 22.0800 22.0120 HUF/EUR 386.3250 -0.4794 388.9159 385.9900 PLN/EUR 4.4379 0.2999 4.4410 4.4254

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9194 0.0509 7.9420 7.8940 JPY/EUR 157.2325 0.2873 157.7445 156.6895 JPY/USD 143.1235 0.4414 143.3920 142.8500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8613 0.0651 0.8625 0.8603 CHF/EUR 0.9596 -0.0833 0.9613 0.9596 NOK/EUR 11.2406 0.7281 11.2576 11.1600 SEK/EUR 11.6822 0.3164 11.6994 11.6386 USD/EUR 1.0986 -0.1563 1.1011 1.0974

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5326 0.7356 1.5347 1.5205 CAD/USD 1.3428 0.4263 1.3437 1.3368