Recese letos nebude a Fitch bude mít problém

upouští od svých predikcí recese v americké ekonomice v letošním roce. Jak informuje CNBC, důvodem pro změnu názoru má být vyřešení problémů kolem dluhového limitu a také tenzí v bankovním sektoru poté, co Fed poskytl záchranný program financování. Pravděpodobnost recese v příštím roce je ale „stále zvýšená“.



JPMorgan konkrétně zvedl predikce růstu ve třetím čtvrtletí letošního roku, a to z 0,5 % na 2,5 %. Hlavním rizikem pro ekonomický růst je pak podle ekonomů banky přehnané utažení monetární politiky ze strany Fedu. K tomu na CNBC dodali, že své predikce zvedá i řada dalších bank, s recesí v letošním roce už nepočítá ani například .



Mohamed El-Erian na Yahoo Finance uvedl, že on sám už dlouho tvrdí, že není důvod, aby americké hospodářství padalo do recese. Samo o sobě je totiž „dostatečně dynamické a flexibilní“ a i současný globální útlum je schopno dobře přečkat. Rizikem tu je „další chyba v ekonomické politice“, konkrétně přehnané utahování ze strany americké centrální banky. Ekonom tedy v této oblasti smýšlí podobně jako . El-Erian se přitom konkrétně domnívá, že současná situace v ekonomice neospravedlňuje snahu o dosažení inflace ve výši 2 % a Fed by proto měl cílit inflaci o něco výš.



„Pokud bychom si sedli a uvažovali o ideálním inflačním cíli pro Spojené státy, pochybuji, že bychom dospěli ke 2 %,“ řekl ekonom. Podle něj by se ideální cíl blížil spíše 3 %, protože takové číslo více odpovídá stavu pracovního trhu, dodavatelských řetězců a energetické transformaci či vývoji na straně globalizace. Na jednu stranu tak ekonom chápe, proč Fed nechce explicitně hovořit o zvýšení inflačního cíle, protože jej delší dobu nedosahuje. Na stranu druhou je významným rizikem zmíněné přehnané utažení politiky a z něj plynoucí recese. K němu by došlo, „pokud by Fed chtěl dosáhnout 2 %, a to rychle.“



Ekonom by podle svých slov sazby v září nezvedal, problémem Fedu je podle něj přílišná závislost na datech a nedostatečný důraz na strategický dlouhodobý výhled. Cílit by měl „střednědobý inflační výhled“, neměl by reagovat na fluktuace v krátkodobých datech. Na závěr rozhovoru se ekonom ještě věnoval snížení ratingu Spojených států a jeho dopadu na dluhopisové trhy. Ten podle něj nebude žádný, protože k americkým vládním dluhopisům neexistuje reálná alternativa a „něco nelze nahradit ničím“. Fitch pak bude mít problém, protože kdyby agentura uplatnila stejná kritéria jako ta u Spojených států na jiné země, „musela by jim pravděpodobně snížit rating také.“



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance