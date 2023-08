Malé firmy stále na (relativním) valuačním dně, podnikatelský sentiment se lepší, technologický cyklus je zatím jinak

Třeba v se domnívají, že stále není čas na nákup rizikovějších akcií, kam stratégové banky řadí i akcie menších společností. Podle MS je sice dobré zaměřit se na tituly, které doposud stály stranou letošní rally, ale jen na společnosti se silnými rozvahami, dobrou tržní pozicí a podobně. Já jsem tu nedávno ukazoval, že akcie malých firem jsou relativně k trhu stále velmi levné, dnes tento příběh trochu rozvedu.



Liz Ann Sonders ze Schwabu v následujících dvou grafech ukazuje vývoj sentimentu – podnikatelských podmínek v sektoru menších společností. Modrá křivka ukazuje jeho absolutní hodnoty, oranžová meziroční změny:





Zdroj: X



Zhoršení sentimentu, ke kterému došlo po roce 2019, je z historického hlediska mimořádné. Strategička Schwabu ale poukazuje zejména na to, že nyní dochází k prudkému zlepšení (ale stále z velmi nízkých hodnot). Podobné jevy jsou přitom v posledních letech docela časté – prudká změna trendu, ale z extrémně vysokých, či naopak nízkých hodnot. Podívejme se k tomu nyní ještě jednou na graf popisující valuace menších firem relativně k těm větším:





Zdroj: X



Relativní valuace těch malých si během posledních 20 let prošly jedním velkým obloukem, ze dna na dno. V prvním grafu nic takového nevidíme. Při troše fantazie bychom se na takový mustr dostali až ve chvíli, kdy bychom ignorovali deset let mezi 2006 – 2016. Valuace malých pak byly na vrcholu kolem roku 2011, kdy to se sentimentem nevypadalo nijak zářně. I z toho důvodu bych tak byl opatrný při extrapolaci současného vývoje v grafu prvním do tohoto druhého. Ale úplně irelevantní to být nemusí.



Kdy, či zda se valuace malých firem opět výrazně zvednou, nevím. I zde přitom možná bude hrát, či již hraje, významnou roli příběh umělé inteligence a dalších technologií. Jak poukazuje Ruchir Sharma z Rockefeller International, současný vývoj je atypický v tom, že nové technologie přináší na trh a investují do nich zejména velké zaběhnuté firmy. Nejsou to tedy firmy nové a malé, kdo by opět měnil zaběhnutý chod věcí. Možná se to změní - hovoříme tu možná o dlouhodobé hluboké strukturální změně v ekonomice, kterou nakonec mohou stejně jako dříve nést hlavně noví hráči. Zatím ale moc ne.