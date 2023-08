Na programu klíčová data. Evropa roste a překonává Ameriku

Evropské akciové trhy svou výkonností překonávají ty americké. Zatímco index Stoxx Europe 600 se po propadu začátkem měsíce vydává vzhůru, S&P 500 naopak ztráty rozšiřuje, tížen slabou výkonností technologií. Nejinak je tomu také nyní, když na včerejší americký pokles navazuje Evropa solidním růstem. Přes procento si připisuje Paříž, Milán či Madrid. Americké futures zatím naznačují odraz vzhůru o půl procenta.



Do hry se však ještě před otevřením zámořských burz vloží klíčový report tohoto týdne - americká inflace. Jak už jsme několikrát upozorňovali, vzhledem k efektu srovnávací báze a zdražení benzínu se dá čekat nárůst inflace. Tržní konsensus je na 3,3 pct, což by znamenalo ukončení období, kdy se investoři těšili z rychlého dezinflačního procesu. Dnes by je ale mohla uklidnit jádrová inflace, od které se čeká drobné zpomalení na 4,7 pct.



Jedna věc jsou samotná data (podle nás by mohla být o chlup nad konsensem), druhá pak samotná reakce trhů. Vypadá to, že investoři už nedokáží na nové informace vždy hledět z té lepší stránky, jak bylo pravidlem v předchozích měsících. Důvodem je podle nás hlavně to, že se trhy i valuace dostaly vysoko, optimismus výrazně snížil volatilitu, z velké části vymazal spekulace na pokles a omezil i tendenci se proti němu zajišťovat.

Zkrátka i dobrá nálada občas narazí na strop. Spolu s poklesem v posledních dnech sice došlo k určitému narovnání, ale nedá se říci, že by po něm byly trhy nastavené pesimisticky, a tedy připravené vystřelit vzhůru při jakémkoli pozitivním překvapení.



Fed zřejmě dál zůstane na vážkách, zda ještě zvedat sazby. Domníváme se, že v září sazby už spíše neporostou, a inflace by musela viditelně překvapit, aby to změnila. Větší téma však z pohledu trhů může být délka setrvání sazeb na vrcholu. V očekáváních stále vidíme pokles sazeb už od 1Q příštího roku, jenže nemusí k němu dojít - ostatně samotný odhad se už posunul o měsíce dopředu.



Trhy mohou samozřejmě svou konsolidaci kdykoli skončit a najít nové růstové téma. Klidně se jím mohou stát posílené spekulace o Fedu, ale to jen v případě, že inflace překvapí nízkými čísly, a nebude to bráno jako známka slabé poptávky. Jinak se pochybnosti o udržitelnosti současných cen zřejmě ještě protáhnou.



Americké dluhopisy zůstávají před inflací v klidu a změny jejich výnosů jsou minimální. V Evropě však výnosy pokračují v postupném nárůstu. Eurodolar tak znovu stoupá, přičemž kurz se dostává na 1,1025. Ropa drží zisky, zatímco evropský plyn koriguje včerejší skok vzhůru.



Koruna na páru s eurem v podstatě jen drží pozice i po údajích o domácí inflaci. Meziměsíční růst cen za červenec lehce překročil konsensus, meziroční inflace však klesla v souladu s odhady. Na politiku ČNB by data neměla mít vliv, když odpovídají jejím předpokladům.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2699 0.0148 24.2884 24.2479 CZK/USD 22.0165 -0.4116 22.1350 22.0015 HUF/EUR 386.5721 -0.5109 389.1649 386.2174 PLN/EUR 4.4670 -0.0012 4.4746 4.4627

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9473 0.4310 7.9503 7.8934 JPY/EUR 158.4890 0.4968 158.5820 157.6466 JPY/USD 143.7960 0.0759 144.1070 143.7140

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8638 0.1212 0.8641 0.8632 CHF/EUR 0.9628 0.0265 0.9641 0.9617 NOK/EUR 11.2276 0.2084 11.2399 11.1769 SEK/EUR 11.7294 -0.0366 11.7410 11.7053 USD/EUR 1.1021 0.4214 1.1025 1.0967

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5258 -0.3662 1.5323 1.5235 CAD/USD 1.3409 -0.0969 1.3411 1.3387