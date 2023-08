Slovenský průmysl se v červnu po dvouměsíčním poklesu vrátil k růstu

Průmyslová produkce na Slovensku se v červnu po dvou měsících vrátila k meziročnímu růstu, pomohla například výroba aut či energetika. Stavebnictví pokračovalo v růstu. ČTK o tom dnes informoval slovenský statistický úřad.



V červnu výkony slovenského průmyslu vzrostly o 3,6 procenta po květnovém poklesu, který po zpřesnění dat činil meziročně 0,7 procenta. Průmysl tak dosáhl nejlepšího výsledku od loňského května.



Průmyslu nejvýrazněji pomohl dvouciferný růst výroby dopravních prostředků, která je hlavním motorem ekonomiky Slovenska. Zvýšila se také výroba elektrických zařízení, jakož i koksu a ropných produktů. Po loňském výraznějším poklesu se dařilo také firmám, které dodávají elektřinu, plyn a páru.



Naopak celkový výsledek průmyslu tlumil hlavně pokles výroby produktů z gumy a plastů, stejně jako dřevěných a papírových výrobků.



Slovensko, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě, se v Evropské unii řadí k nejprůmyslovějším zemím. Za celé první pololetí výkony slovenského průmyslu klesly proti stejnému období loňska o 1,5 procenta.



Podle analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka slovenský průmysl v červnu pozitivně překvapil, výhled na příští měsíce ale není optimistický. "Válka na Ukrajině, rekordně vysoká inflace, ale i efekty utahování měnových podmínek na vícero významných exportních trzích slovenských průmyslníků by mohly stále nahlodávat kondici více odvětví slovenského průmyslu," napsal ekonom v komentáři.



V České republice meziroční růst průmyslové výroby v červnu zpomalil na 0,9 procenta z květnových 1,4 procenta. Za celé první pololetí letošního roku produkce v průmyslu proti loňsku stoupla o 1,2 procenta.



Slovenské stavebnictví v červnu zrychlilo tempo růstu výkonů na 2,3 procenta z květnového jednoho procenta. Za celé první pololetí stavebnictví ale o 0,1 procenta kleslo.



V Česku stavební výroba v červnu v meziročním srovnání po čtyřech měsících poklesu stoupla, a to o jedno procento.