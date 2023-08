Rozbřesk: Německá ekonomika pod tlakem klopýtajícího průmyslu

Čísla z německé ekonomiky v posledních týdnech nevyznívala dvakrát přesvědčivě. Průmysl v červnu překvapivě výrazně poklesl (o 1,5 %) a po jeho výsledcích reálně hrozí, že německý HDP za druhý kvartál bude revidován směrem dolů - zatímco první odhad HDP ukazoval na stagnaci největší evropské ekonomiky, slabý červnový průmysl ukazuje spíše na lehký pokles. I když Německu nikdo nevěští hlubokou recesi, je pravděpodobné, že za celý rok německé hospodářství skončí v mínusu. A to samozřejmě není dobrá zpráva ani pro Česko, která se naopak recesi snaží opustit. Klopýtající německá ekonomika bude na Česko působit jako nechtěná brzda bránící oživení - předpokládáme, že na českou ekonomiku bude působit pozitivně stabilizace spotřeby domácností (daná postupnou stabilizací reálné mzdy a poklesem míry úspor), ale negativně se pravděpodobně bude projevovat slabší zahraniční poptávka, zejména ta z Německa.



Dobrou zprávou je, že český průmysl na tom zatím zdaleka není tak špatně, jako ten německý, a to zejména v klíčovém segmentu automotive. V Česku v posledních měsících jede výroba dopravních prostředků na plný plyn - konečně výrazněji poklesl počet firem čelících výpadkům v subdodávkách (podíl klesl v průběhu roku 2023 z více než 90 % na méně než 30 % firem) a i díky tomu se využití kapacit pohybuje poblíž historických maxim (nad 92 %). To německý automotive nezažívá zdaleka tak impozantní “come back”. Jednak proto, že čelil problémům již před startem pandemie COVID 19 - po aféře DieselGate (od roku 2017) šla v Německu produkce automotivu postupně dolů. A po pandemii zase v důsledku zostřené konkurence na poli elektro-mobility (zejména ze strany Číny a USA) tradiční němečtí výrobci ztrácejí globální tržní podíly. I proto je výroba segmentu automotive v Německu v tuto chvíli stále 15 % pod úrovněmi roku 2017. Dobrou zprávou je, že výroba v Česku prožívá (kvůli řadě důvodů včetně orientace na levnější modely) “zatím” zcela jiný příběh (produkce je skoro 30 % nad úrovněmi roku 2017).



Tato radost však může být velmi krátkodobá. Jednak energeticky náročná odvětví (chemický, papírenský, kovozpracující průmysl) jsou v Česku v úplně stejných potížích jako ve zbytku Evropy. A pokud by Evropa měla v důsledku přechodu na elektromobilitu čelit trvalému poklesu výroby automobilů, Česko nezůstane stát zcela stranou - dříve nebo později to negativně pocítí celá síť českých subdodavatelů. Nezbývá tedy než “držet německým automobilkám palce”, ať v zostřené globální konkurenci nakonec uspějí.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se v reakci na relativně jestřábí zápis z posledního zasedání ČNB a slabší americký dolar posunula zpět do blízkosti 24,00 EUR/CZK. Ze zápisu z jednání bankovní rady vyplynulo, že bankovní rada vnímá rizika spojená s prognózou jako jednoznačně pro-inflační a de facto jednomyslně v tuto chvíli preferuje alternativní scénář “neukotvených inflačních očekávání”, který počítá se stabilitou sazeb do konce tohoto roku.



Eurodolar

Eurodolar startuje nový týden pod hranicí 1,10. Výsledky americké inflace i producentských cen skončily na konci minulého týdne v souladu s očekáváním, dlouhý konec dolarové křivky se přesto posunul vzhůru o téměř 20 bazických bodů, což hraje dolaru do karet. V tomto týdnu bude makro kalendář na obou stranách Atlantiku relativně prázdný, s výjimkou výsledku červencového maloobchodu (Út) a průmyslu (St) v USA. V obou případech čeká trh solidní čísla, která by měla potvrdit převládající narativ hladkého přistání. V Evropě bude hlavním číslem červnový průmysl (středa), který soudě dle špatných německých čísel vykáže meziměsíční pokles a bude brzdit euro v rozletu.



Akcie

Páteční obchodní seance na Wall Street jen podtrhla mizerný týden a již podruhé v řadě byla v souhrnu pěti obchodních dní záporná. Průmyslový Dow Jones Industrial Average posílil o 0,3 %. Jedním z tahounů byly společnosti z energetického sektoru, ten uzavřel seanci v zisku 1,6 % (Chevron +2,01 %, Exxon Mobil +1,53 %). Třetí slabé obchodování v týdnu zaznamenal technologický index Nasdaq Composite. V pátek index oslabil o 0,68 %, Nvidia -3,62 %, AMD -2,41 %, Lam Research -5,01 %. Jižním směrem byly i v pátek taženy akcie automobilek Ford -0,08 % a General Motors -0,78 %. Negativní sentiment kolem čínských akcií, i tak by se dal shrnout páteční obchodní den. Ceny akcií určovala zpráva k realitnímu gigantovi Country Garden a obavy z deja vu, Alibaba -3,52 %, Baidu -4,10 %.