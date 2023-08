Rozbřesk: Evropský trh s plynem zůstává napjatý

I když jsme si v letních měsících odvykli věnovat trhu s plynem významnější pozornost, prudké zdražení evropského benchmarku TTF o 30 % vyvolalo v minulém týdnu pozdvižení. V porovnání s cenovými skoky v roce 2022 se zdá pohyb ke 40 EUR/MWh zanedbatelný, z pohledu celkové tržní situace jde však i signál přetrvávající nervozity a napětí na straně nabídky.



Hlavním důvodem svižného zdražení plynu byla informace o hrozící stávce australských pracovníků v LNG sektoru. Šlo přitom pouze o možné riziko, nikoli materiální výpadek LNG dodávek, na které evropský trh s plynem reagoval velmi citlivě. To je dáno rostoucí závislosti EU na importech zkapalněného zemního plynu, jejichž podíl se za poslední dva roky více než zdvojnásobil a nahradil velkou část ruských dodávek. Stále však platí, že strana nabídky zůstává zranitelná a případné produkční výpadky mohou cenu poslat prudce vzhůru.





Dobrou zprávou je, že situace z loňského roku by se již neměla opakovat. Vedle diverzifikace dovozů totiž Evropa udělala kus práce také na straně poptávky. V Česku klesla minulý rok spotřeba plynu meziročně o 17 %, zčásti díky řadě úsporných opatření, která přinesou dlouhodobou úlevu. Povzbudivý je také pohled na naplněnost zásobníků – aktuálně v celé EU na úrovni 87 %, přibližně o 15 p.b. nad dlouhodobým průměrem. V tomto kontextu se nám jeví ceny forwardových kontraktů pro tuto zimu okolo 50 EUR/MWh jako rozumné.





Přestože ceny energií na velkoobchodních trzích oproti minulému roku výrazně propadly, tuzemští spotřebitelé se zatím výrazného zlevnění nedočkali. Z vývoje spotřebitelských cen je dobře vidět, že elektřina mírně zdražuje již tři měsíce v řadě, cena plynu v zásadě stagnuje. Výhled na nejbližší měsíce zůstává nejistý, nadále však předpokládáme, že by se měly ceny energií snižovat. Důležitou roli v tomto ohledu sehrají vládní cenové stropy, které v současnosti působí jako lehce přenošené dítě – brání ostřejšímu konkurenčnímu boji mezi obchodníky, a nakonec i svižnějšímu zlevňování energií pro koncové spotřebitele.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na začátku týdne drží dobyté pozice blízko úrovně 24,00 EUR/CZK. Tuzemský makro kalendář je dnes prázdný, zato ve Spojených státech přijde na řadu výsledek červencových maloobchodních tržeb. Ty by měly vykázat solidní dynamiku a podpořit převládající narativ soft landingu, což by se mělo líbit dolaru, ale již ne tolik české měně.



Eurodolar

Americký dolar včera po sérii negativních zpráv z Číny (slabší maloobchod, průmysl a další pokles sazeb z dílny PBOC) nabral opět sílu a posunul se hlouběji pod 1,10 EUR/USD. Obavy o globální růst po slabších číslech z Číny a z Německa jsou něčím, co dolaru logicky prospívá - i když podle nás americké sazby dosáhly svého vrcholu, v nejbližších měsících pravděpodobně zůstanou stabilní a viditelně nad čínskými (3,55%) i eurovými protějšky (3,75%). Slabší čísla z Číny a z Německa trhy v tomto názoru jenom utvrzují. Dnes a zítra budou v centru pozornosti americká čísla - maloobchodní tržby a během zítřka výsledek průmyslové výroby za červenec.



Akcie

Tento týden by měl být poměrně slabý na nová makroekonomická data a výsledková sezóna se pomalu blíží ke svému konci. Objemy obchodů byly včera spíše podprůměrné a volatilita na poměry posledních dní rovněž výrazně menší. To se však netýkalo technologického sektoru, hlavně pak výrobců polovodičů - Nvidia +7,1 %, AMD +4,1 %. Je však třeba brát v potaz, že právě polovodičový sektor má za sebou poměrně výraznou korekci z minulého týdne. Důvodem obratu na vývoji cen akcií Nvidia byl (mimo jiné) komentář ze strany Morgan Stanley - tato banka radí Nvidii nakupovat a věří, že při výsledcích (23.8.2023) ohlásí společnost opět velmi silná čísla.