Kazaks: ECB by neměla nikam pospíchat

Člen vedení Evropské centrální banky a guvernér lotyšské centrální banky Martins Kazaks pro Bloomberg řekl, že obrázek evropského hospodářství je smíšený. Na jedné straně strojí například slabší indikátory jako PMI, na straně druhé vidíme stále velmi silný trh práce. Celková inflace pak klesá, ale „jádrová inflace zůstává docela vysoko“. Ekonom by tak podle svých slov „rozhodně nepospíchal s prohlášením, že práce je hotová.“



Kazaks k uvedenému dodal, že pokud ECB udělá ve zvedání sazeb „pauzu“, neznamená to, že by s jejich zvedáním nemohla znovu začít. „Musíme sledovat data a nové predikce,“ řekl ekonom. Rizika jsou podle něj „na obou stranách“, tedy na straně přílišného utažení monetární politiky i na straně utažení nedostatečného. On sám by ale podle svých slov spíše udělal chybu tím, že se sazby zvednou příliš. I proto, že v případě potřeby je pak možné sazby zase snížit.



Většina zvedání sazeb již podle experta proběhla, pokud přijde další zvedání, „bude relativně malé.“ Evropská ekonomika je přitom složena z řady menších, v nichž se situace liší. Nicméně monetární politika je jednotná a ECB se tak podle slov svého zástupce musí řídit agregátními ukazateli. Jedním ze zdrojů nejistoty je pak zpoždění, se kterým se změny monetární politiky projevují na hospodářství. „I proto bych s ničím nepospíchal,“ dodal Kazaks.



Podle ekonoma je důležité sledovat jádrovou inflaci. Pokud by totiž nedošlo k jejímu „konzistentnímu“ poklesu, existuje riziko, že se směrem nahoru opět obrátí inflace celková. A až přijde doba na snižování sazeb, mělo by podle Kazakse probíhat jen pozvolna. Jedním z důvodů jsou takzvané neutrální sazby, které jsou „nyní výš, než bývaly.“ To znamená, že vzrostla hypotetická výše sazeb, které ekonomiku nestimulují, ale ani nebrzdí. K tomu ekonom dodal, že pokles sazeb je namístě v případě, že by inflace přestřelovala a klesala pod inflační cíl ve výši 2 %. Pokud by inflace naopak směřovala k němu a měla na něm tendenci se stabilizovat, není podle něj důvod sazby snižovat.



Kde se mohou sazby usadit z dlouhodobého hlediska? Na tuto otázku Kazaks pouze odpověděl, že tu nehodlá nijak spekulovat. Diskuse se pak stočila k trhu práce, který je podle něj stále hodně silný a ECB musí zabránit tomu, aby růst mezd začal tlačit inflaci nahoru. Jde tedy o další důvod pro opatrnost ohledně případného obratu v monetární politice.

Zdroj: Bloomberg