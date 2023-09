El-Erian: Trhy jsou podobně jako centrální banky příliš zaměřené na aktuální data, změna inflačního cíle stále relevantní téma

Trhy se podobně jako centrální banky staly příliš závislé na aktuálních datech. To znamená, že se nedívají více do budoucnosti a sledují pouze to, co se v ekonomice děje právě nyní. Pro Bloomberg to uvedl Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako poradce pro . Podle jeho názoru takový přístup vede k ignorování dlouhodobějších témat a strukturálních změn v ekonomice.



Podle experta došlo ve světovém hospodářství k významné změně. Zatímco v posledních desetiletích panoval spíše deficit poptávky, situace se obrátila a platí to o nabídkové straně. Jestliže by pak tento stav měl přetrvávat i nadále, znamenalo by to mimo jiné delší období vyšších sazeb, než bylo běžné ještě před pár lety.



El-Erian se domnívá, že vyšší sazby by mohly v USA způsobit tenze ve stínovém bankovním sektoru. Dodal však, že jejich efekt se bude projevovat jen postupně, tak, jak budou refinancovány staré dluhy novými s vyššími sazbami. To samé platí o refinancování korporátního sektoru. I tak ale podle experta mohou trhy efekt vyšších sazeb stále podceňovat. Centrální banky pak dobře chápou a sledují dění v bankovním sektoru, ale o stínovém bankovním sektoru to platit nemusí.



El-Erian již nějaký čas hovoří o tom, že americká centrální banka by měla neformálně zvýšit svůj inflační cíl, který je nyní nastaven na 2 %. Pokud se jej totiž bude držet, podle ekonoma hrozí přílišné utažení monetární politiky vedoucí k prudkému ochlazení ekonomické aktivity. El-Erian k tomu nyní uvedl, že centrální banky nechtějí o změně inflačního cíle uvažovat, což dokazuje i poslední projev šéfa Fedu Jay Powella. I tak je to ale podle experta „otevřené téma“.



„Jaký je ten správný inflační cíl ve světě s měnící se nabídkovou stranou ekonomiky?“ To je podle ekonoma nyní relevantní otázka. Na druhou stranu ale chápe, že pokud nějaká centrální banka dlouho nedosahuje svého inflačního cíle, „to poslední, co chce udělat, je změnit jej.“ Pak by totiž mohlo dojít k poškození důvěry centrální banky a následně odkotvení inflačních očekávání.



Na otázku týkající se vývoje Číny ekonom uvedl, že vláda dělá špatné kroky a je zapotřebí systematických strukturálních změn, které by mimo jiné řešily problém s vysokými dluhy. Na trzích přitom stále převládá názor, že „co se děje v Číně, zůstává v Číně.“ Nicméně podle ekonoma má toto dění své důsledky i v globální ekonomice a patrné je to nyní například na německém hospodářství. Následující graf ukazuje vývoj čínského produktu a predikce pro následující dva roky:





Zdroj: Bloomberg, X