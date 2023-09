Americké sazby: Podle Wells Fargo v září neporostou, podle JPMorgan „je téměř nemožné spadnout do recese“

Hlavní ekonom banky Jay Bryson míní, že laťka pro to, aby v září opět rostly sazby, leží nyní poměrně vysoko. Jinak řečeno, pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb je podle experta momentálně nízko, zejména pokud bude pokračovat dosavadní trend dezinflace. To ale neznamená, že by sazby měly v dohledné době zamířit směrem dolů. Podle ekonoma je nepravděpodobné i to a sazby podle něj na současných úrovních zůstanou po delší dobu.



Nikdo z vedení americké centrální banky ještě podle Brysona nechce „vyhlašovat vítězství“. Na to totiž ještě nedošlo k dostatečnému snížení inflace. Převažující postoj ve vedení Fedu je tak stále vychýlen směrem k jestřábům, i když „nikdo nechce dupat na brzdu“. Podle ekonoma je znát i zeslabování mzdových tlaků, ale i v této oblasti „chce Fed vidět víc“. A do dalšího rozhodování o sazbách přijde z ekonomiky „ještě hodně dat“. K tomu ekonom poukázal na útlum na trhu s korporátními bankovními úvěry a na další náznaky toho, že „v ekonomice probíhá určité ochlazování“.



David Kelly z Asset Management se domnívá, že Fed nyní může do určité míry hovořit o vítězství, protože před rokem čekal, že touto dobou bude inflace výš a ekonomický růst níž, než skutečně jsou. Otázkou nyní je, zda „budou riskovat a ještě jednou sazby zvednou“. Kelly se totiž domnívá, že dnes je rizikem spíše to, že Fed utáhne svou politiku příliš. Inflace totiž jednoznačně klesá a existuje řada důvodů, proč by tento trend měl pokračovat. K tomu panuje velká nejistota ohledně toho, s jakým zpožděním se v americkém hospodářství bude projevovat dosavadní monetární utahování.



Podle Kellyho probíhá jasné ochlazování ve světovém hospodářství, ukazují na to například poslední data z výrobního sektoru. Navíc v USA již nerostou ceny ojetých vozů, naopak se vydávají směrem dolů. Stagnují i nájmy a to jsou další důvody, proč by Fed měl být s novým zvedáním sazeb opatrný. Podle experta se inflace ve Spojených státech dostane na cíl centrální banky ve výši 2 % ke konci příštího roku. „Oni tomu doposud nevěří, ale podle mě je to ve velmi reálná možnost,“ dodal.



Kelly míní, že v USA se stále projevují efekty spojené s pandemií, a to zejména na trhu práce a ve vysoké tvorbě pracovních míst. Situace je dokonce taková, že „je téměř nemožné nyní spadnout do recese“. Nestandardní situace pak mimo jiné znamená, že je momentálně těžké nějak odhadnout dlouhodobější chování celé ekonomiky.





Zdroj: CNBC