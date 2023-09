ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v září mírně zlepšila

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v září podobně jako o měsíc dříve mírně zlepšila. Hodnocení současné situace se však i nadále zhoršuje. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnil německý hospodářský institut ZEW. Index důvěry se meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na minus 11,4 bodu. Analytici v průměru očekávali zhoršení, a to na minus 15 bodů.



"Lepší ekonomické očekávání ohledně Německa se pojí s výrazně optimističtějším výhledem vývoje na mezinárodních burzách," uvedl prezident institutu ZEW Achim Wambach. Dodal, že to přinejmenším částečně souvisí s rostoucím podílem respondentů, kteří očekávají stabilní úrokové sazby v eurozóně a ve Spojených státech.



Hodnocení současné hospodářské situace se ale naopak zhoršilo. Tento dílčí index klesl o 8,1 bodu na minus 79,4 bodu a je nejníže za tři roky. Ekonomové očekávali pokles na minus 75,5 bodu.



"Hodnocení současné hospodářské situace v Německu odborníky na finanční trhy je pesimističtější než v srpnu," uvedl Wambach. "Tento vývoj zasazuje do kontextu mírné zlepšení očekávání ohledně hospodářské situace Německa v příštích šesti měsících," dodal.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Začátkem letošního roku se německá ekonomika dostala do technické recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Ve druhém čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu zůstal hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s předchozím čtvrtletím beze změny, meziročně klesl o 0,2 procenta.



Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává, že v letošním roce německá ekonomika klesne o 0,3 procenta.