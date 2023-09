Postará se Bank of Japan o rychlejší konec éry záporných sazeb ve světě? Poletí vzhůru akcie japonských bank?

Konec záporných úrokových sazeb ve světě se blíží rychleji, než se jevilo ještě na pokraji léta. Overnight indexované swapy ukazují očekávání trhu, že Bank of Japan zvýší sazby už do konce ledna roku 2024, tedy podstatně dříve, než ještě nedávno očekávané září 2024. A ruku v ruce se zásadní změnou prostředí v japonské ekonomice mohou dle Evarich Asset Management akcie japonských bank v příštích 18 měsících zdvojnásobit svou hodnotu.

Obrat BOJ bude pro globální trhy přelomový a spustí řetězec makroobchodů od posílení jenu až po návrat japonských fondů ze zámoří. Změna měnové politiky Japonska - posledního držitele záporných sazeb - zpřísní globální likviditu vzhledem k bilionům, které investoři této země v minulých letech přelili do jiných částí světa, aby unikli záporným výnosům.

"Není pochyb o tom, že trh krátkodobých sazeb se snaží ocenit konec záporných sazeb v příštím roce, a tento pohyb bude pravděpodobně pokračovat přinejmenším do doby, než se příští týden dočkáme vyjádření guvernéra Uedy," uvedl Takeši Minami, hlavní ekonom tokijské pobočky Norinchukin Research Institute. "BOJ může ukončit zápornou sazbu kolem června a ve stejné době nebo o něco dříve také odstranit kontrolu výnosové křivky."



Guvernér Kazuo Ueda podnítil spekulace, když řekl, že ukončení záporných sazeb je jednou z možností, které jsou k dispozici, pokud BOJ získá jistotu, že ceny a mzdy budou nadále udržitelně růst. Japonská centrální banka oznámí své nejbližší měnověpolitické rozhodnutí 22. září.

Zdroj: Bloomberg

Výnosy japonských pětiletých státních dluhopisů citlivých na politiku se tento týden vyšplhaly na nejvyšší úroveň od ledna poté, co deník Yomiuri o víkendu zveřejnil Uedovy komentáře. Jeho poznámky zazněly v době, kdy klíčový ukazatel inflace zůstával do července 16 měsíců v řadě nad 2% cílem BOJ a reálné úrokové sazby zůstávaly blízko rekordního minima, i když sazby v USA a eurozóně rostly.



Zatímco Ueda také uvedl, že BOJ je od dosažení svého cíle cenové stability ještě vzdálena a bude pokračovat v trpělivém uvolňování měnové politiky, obchodníci na trhu rychle přijali do svých očekávání ukončení politiky záporných sazeb.



Jen, který letos klesl vůči všem svým hlavním protějškům, v pondělí v jednu chvíli vůči dolaru posílil o více než 1 %. Výnos benchmarkového desetiletého státního dluhopisu vzrostl na 0,705 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2014.

Zdroj: Bloomberg

"Krátkodobá až střednědobá část výnosové křivky odráží očekávání trhů ohledně budoucího vývoje zvyšování úrokových sazeb," napsal Chotaro Morita, vedoucí pracovník společnosti SMBC Nikko Securities Inc., ve své výzkumné zprávě. "Tyto tenory pravděpodobně povedou k volatilitě celého trhu s jenovými sazbami."



Evarichův fond Nippon Growth Fund zatím drží pětinu svých aktiv v akciích japonských bank. A podle Yutaky Udy, prezidenta a investičního ředitele firmy se sídlem v Tokiu, je připraven tuto pozici navýšit vzhledem k možnosti, že se BOJ chystá ukončit svou uvolněnou politiku.



Banky za poslední rok vzrostly o více než 60 % díky spekulacím, že růst cen a mezd bude dostatečně udržitelný, aby BOJ ukončila roky nejnižších sazeb, které drtily jejich příjmy. Fond Nippon Growth Fund překonal 98 % svých konkurentů a letos dosáhl výnosu téměř 37 % z aktiv v celkové hodnotě 16 miliard jüanů (109 milionů USD).

Zdroj: Bloomberg

"Investoři převažují banky na nejvyšší úroveň," uvedl Masanari Takada, stratég pro deriváty ve společnosti Securities Japan Co., na základě modelových údajů dostupných od roku 2008. Dodal, že peněžní manažeři se investicemi do věřitelů připravují na zvýšení výnosů, ale nedostatek kupců může omezit růst akcií do budoucna.



Šestiměsíční implikovaná volatilita pětiletých jednodenních indexovaných swapů v úterý vyskočila na nejvyšší hodnotu od dubna.



Udržování super uvolněné měnové politiky ze strany BOJ je přetrvávajícím faktorem oslabení jenu na téměř tříleté minimum, což je částečně zaviněno zvýšenou inflací prostřednictvím růstu dovozních cen. Ueda uvedl, že zahraniční měna

volatilita byla faktorem, který přiměl centrální banku, aby koncem července upravila regulaci výnosové křivky tak, aby byla pružnější.



"Zdá se, že BOJ a Ueda jsou znepokojeni jenem, protože lidé trpí inflací, která je způsobena především slabším jenem," uvedl Ayako Sera, tržní stratég Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. "Rozhovor přiměl některé hráče na trhu k názoru, že změna přijde spíše v roce 2024 než později."

Zdroj: Bloomberg