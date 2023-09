Jestřábi znovu vítězí: ECB zvyšuje sazby na 4,0 %

Evropská centrální banka dnes v souladu s naším očekáváním zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,0 %, nejvyšší úroveň v historii eurozóny. Rozhodnutí bylo tentokrát velmi nejisté, nakonec se však dle prezidentky ECB Christine Lagarde našla solidní většina pro vyšší sazby ve světle stále neutěšeného inflačního vývoje. Z doprovodné komunikace je ale zároveň zjevné, že si ECB nyní hodlá dát pauzu a dnešní růst sazeb pravděpodobně bude posledním v rámci tohoto cyklu.

To, že inflační vývoj zatím není na udržitelné trajektorii k 2% inflačnímu cíli, potvrdila nová makroekonomická prognóza. K revizi směrem vzhůru o dvě desetiny procentního bodu došlo u celkové inflace jak v roce 2023 (5,6 %), tak i 2024 (3,2 %). Tyto revize odrážejí především vyšší trajektorii u cen energií. Lehce nad dvouprocentním cílem by měla inflace zůstat také v roce 2025. To samé platí pro jádrovou inflaci, která dle centrální banky zůstane nad cílem (2,2 %) ještě v roce 2025.

ECB zároveň – ve světle slábnoucích předstihových indikátorů a narůstajících rizik – revidovala svůj výhled na hospodářský růst v eurozóně. V tomto roce by mělo HDP eurozóny vzrůst o 0,7 % (vs. 0,9 %), pro rok 2024 pak došlo k ještě výraznější revizi směrem dolů z 1,5 % na 1,0 %. Právě slábnoucí růstová dynamika je z pohledu ECB hlavním argumentem, proč „základní úrokové sazby dosáhly úrovně, která dostatečně dlouhým působením výrazně přispěje k včasnému návratu inflace k cíli“.

Shrnuto, podtrženo, dnešní zvýšení úrokových sazeb bylo v podání ECB s velkou pravděpodobností tím posledním v rámci cyklu utahování měnové politiky. Předpokládáme, že ekonomika eurozóny bude v nejbližších kvartálech pod čím dál intenzivnějším tlakem, zatímco desinflační trend by měl znovu akcelerovat. To však neznamená, že se otevře prostor pro nižší sazby. Jak ostatně naznačuje nová makro prognóza ECB, inflace zůstane nad 2% cílem po delší dobu, což si dle našeho názory vyžádá stabilitu sazeb na současných restriktivních úrovních až do druhé poloviny roku 2024.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4524 0.0767 24.5156 24.4187 CZK/USD 22.9180 0.6677 22.9485 22.7155 HUF/EUR 383.8566 -0.1178 384.8800 383.0513 PLN/EUR 4.6254 -0.0128 4.6410 4.6203

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7652 -0.4803 7.8219 7.7557 JPY/EUR 157.1295 -0.6500 158.3988 157.0950 JPY/USD 147.2810 -0.0614 147.5570 147.0225

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8583 -0.1047 0.8614 0.8579 CHF/EUR 0.9549 -0.4083 0.9602 0.9547 NOK/EUR 11.4856 -0.0553 11.5168 11.4584 SEK/EUR 11.9260 -0.1503 11.9600 11.9075 USD/EUR 1.0667 -0.5848 1.0761 1.0667

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5526 -0.3260 1.5581 1.5482 CAD/USD 1.3530 -0.1432 1.3554 1.3515