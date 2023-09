Akcie nemají směr. Trhy jsou rozpolcené před ECB, která bude důležitá i pro korunu

Včerejší americká inflační data neukázala trhům jasný směr, takže před další důležitou událostí - jednáním ECB - sledujeme na akciích smíšené obchodování. Evropské indexy se přitom příliš nevzdalují od včerejších hodnot.

Americké futures jsou mírně v plusu. Výnosy dluhopisů se dopoledne nepatrně zvedají po včerejším poklesu. Eurodolar zůstává stabilní.

ECB oznámí výsledek svého dnešního rozhodnutí ve 14:15 a později ho rozvede na tiskové konferenci. Od banky se letos čeká ještě jedno zvýšení sazeb, ale otázkou je, zda už dnes. Odhady analytiků i nastavení finančních trhů jsou velmi rozpolcené.

Pravděpodobnost dnešního utažení politiky podle nás poslední dobou klesla. Bankéři ubrali na jestřábích prvcích ve svých komentářích, z reálné ekonomiky chodí slabá čísla a Německo se zadrhává. Navíc Fed by měl v září nechat sazby beze změny a vyčkávat, což motivaci bankéřů z ECB dál sníží. Podle nás tak šance na pauzu lehce převažuje, ovšem v takovém případě by banka určitě hlasitě ujišťovala, že pro příště zůstávají vyšší sazby jasně ve hře. Jako rozhodující se nakonec může ukázat nová prognóza, která napoví, zda se v současné chvíli stále víc bát nedostatečně utlumené inflace, nebo větší váhu přisoudit slabé ekonomice a její schopnosti zkrotit ceny.

Vzhledem k tomu, že se trhy k žádné variantě pořádně nepřiklánějí, je tu potenciál k citelné reakci zejména na výnosech a euru. Navíc, zvláště pokud by došlo k překvapení na jestřábí straně (růst sazeb či přísná rétorika), zřejmě by stoupla i očekávání, že Fed do konce roku ještě se sazbami pohne výš.

Ropa dnes obnovuje růst, což samo o sobě není tak důležité, ale vzestupný trend zvedá riziko obnovujících se inflačních tlaků z této strany. A centrální bankéři mají samozřejmě další téma k přemýšlení, a to hlavně o míře promítání druhotných efektů dražších energií do cen v ekonomice.

Koruna dopoledne mírně ztrácí a k euru se obchoduje u 24,45. Také pro českou měnu bude rozhodnutí ECB důležité, když případné zvýšení sazeb by rozšířilo úrokový diferenciál, upozornilo na kontrast v měnových politikách a tlačilo kurz nahoru.

Kromě měnové politiky se pokusí část pozornosti investorů urvat také data ze zámoří. Vyjdou maloobchodní tržby za srpen, které by měly oproti červenci dost zpomalit (na 0,1 pct). Třetí kvartál se i tak obecně čeká silný, ale pozornost už míří ke konci roku a možnosti, že se poptávka částečně vyčerpá. Rychlejší maloobchod, popohnaný třeba dražším benzínem, tak nemusí být vnímán jednoznačně pozitivně. Dalším bodem kalendáře jsou týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti a PPI, od kterého však čekáme vliv na trhy jen při větším překvapení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4434 0.0401 24.5140 24.4187 CZK/USD 22.7730 0.0307 22.8305 22.7155 HUF/EUR 384.4418 0.0345 384.7174 383.4497 PLN/EUR 4.6280 0.0441 4.6410 4.6234

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8058 0.0410 7.8190 7.8005 JPY/EUR 158.1070 -0.0319 158.2835 157.9870 JPY/USD 147.3075 -0.0434 147.3630 147.0225

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8596 0.0407 0.8605 0.8594 CHF/EUR 0.9591 0.0256 0.9600 0.9581 NOK/EUR 11.4968 0.0422 11.5016 11.4754 SEK/EUR 11.9428 -0.0092 11.9600 11.9329 USD/EUR 1.0733 0.0191 1.0752 1.0730

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5547 -0.1866 1.5581 1.5499 CAD/USD 1.3529 -0.1476 1.3554 1.3528