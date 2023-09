Růst akcií pokračuje, dnes jsou oporou čínská data

Důvod včerejšího odrazu akcií směrem vzhůru pro nás zůstává tak trochu záhadou, zvláště pokud se už výnosy dluhopisů stihly vrátit výš a pokračují dál směrem nahoru. V USA stoupají výnosy o 2-3 a v Německu o 3-5 bazické body. Na rozdíl od dluhopisů však akcie své zisky neumazávají a naopak je svižně navyšují.



Dnes je tu ovšem nový zdroj optimismu - jsou to čínská data, neboť průmyslová výroba i maloobchodní tržby za srpen nejen zrychlily, ale i překonaly odhady. Obavy z výkonu čínské ekonomiky se tak zmenšují a spekuluje se, že dílčí podpůrná opatření čínské vlády začínají nést své ovoce. Na to je sice podle nás zatím hodně brzy, navíc ceny i prodeje domů se za srpen zhoršily, ale na investory to zabírá.

Více na čínskou ekonomiku je navázaná Evropa, kde také sledujeme výraznější reakci. Mezi hlavními indexy nejvíc stoupá CAC40 (+1,4 pct) tažený výrobci luxusního zboží citlivého na čínskou poptávku. Americké futures zatím pouze balancují kolem nulové změny.

Eurodolar se dnes dopoledne snaží odrazit vzhůru, ale zatím s minimálními úspěchy, když se kurz pohybuje na 1,0665. Koruna setřásla část včerejších ztrát a nachází se u 24,45 za euro.

Závěr týdne ještě stihne nabídnout některá zajímavá data. V zámoří vyjde zářijový průzkum průmyslové aktivity z newyorské oblasti, na který později naváže srpnová průmyslová výroba. Také se dozvíme stav spotřebitelské důvěry v první půlce září, a to včetně inflačních očekávání.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4876 -0.1471 24.5779 24.4541 CZK/USD 22.9575 -0.3624 23.0910 22.9300 HUF/EUR 384.0687 -0.0088 385.3755 383.5600 PLN/EUR 4.6329 -0.0713 4.6443 4.6295

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7417 -0.0428 7.7633 7.6996 JPY/EUR 157.6140 0.4160 157.6623 157.0340 JPY/USD 147.7610 0.2034 147.8230 147.3410

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8575 -0.0198 0.8585 0.8571 CHF/EUR 0.9550 0.2099 0.9555 0.9526 NOK/EUR 11.4199 -0.1648 11.4421 11.4084 SEK/EUR 11.9161 0.1151 11.9282 11.8846 USD/EUR 1.0667 0.2161 1.0668 1.0634

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5501 -0.2170 1.5550 1.5446 CAD/USD 1.3510 0.0137 1.3518 1.3494