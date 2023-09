Inflace v EU v srpnu klesla na 5,9 procenta, v Česku byla druhá nejvyšší

Míra inflace v Evropské unii v srpnu klesla na 5,9 procenta z červencové hodnoty 6,1 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Nejvyšší inflaci mělo s hodnotou 14,2 procenta Maďarsko, druhá nejhorší byla Česká republika, kde inflace dosáhla 10,1 procenta. Tyto dvě země jsou zároveň v EU jediné, kde byla inflace v srpnu nad deseti procenty.



V zemích eurozóny míra inflace klesla z 5,3 na 5,2 procenta. To je mírné zlepšení proti předběžné zprávě zveřejněné koncem srpna, podle které srpnová inflace činila 5,3 procenta. Předběžná zpráva data za celou EU neobsahovala.



V srpnu k celkové inflaci v eurozóně nejvíce přispěly ceny služeb, a to podílem 2,41 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 1,98 bodu.



Proti červenci ceny v EU vzrostly, a to o půl procenta. Stejně se meziměsíčně zvýšily i v eurozóně. Analytici předpokládali, že míra inflace v eurozóně v srpnu zůstane na 5,3 procenta, meziměsíčně počítali s růstem cen o 0,6 procenta.



Před rokem, tedy v srpnu 2022, byla v celé EU míra inflace na 10,1 procenta. V Maďarsku činila 18,6 procenta a v České republice 17,1 procenta. V eurozóně byla před rokem inflace na 9,1 procenta.



Nejnižší míru inflace mělo v srpnu letošního roku Dánsko, kde podle metodiky Eurostatu činila 2,3 procenta. Následují Španělsko a Belgie (obě 2,4 procenta). Naopak nejvyšší inflaci měly již zmíněné Maďarsko a Česká republika, třetí nejvyšší inflace byla na Slovensku, a to 9,6 procenta.



V patnácti členských zemích srpnová inflace proti červenci klesla, v jedné zůstala beze změny a ve zbylých jedenácti se zvýšila.