Rozbřesk: Fed sazby nezvedne, ale odhad pro jejich dlouhodobou rovnovážnou úroveň možná ano

Další ostře sledované zasedání Fedu je tady a nic na tom nemění fakt, že ke zvýšení úroků tentokrát velmi pravděpodobně nedojde. Ve hře bude totiž nová prognóza a ta hodně napoví, kde chce americká centrální banka tento cyklus ukončit a kde vidí dlouhodobou rovnovážnou úroveň oficiální úrokové sazby. Obojí může dost zásadně ovlivnit dolarovou výnosovou a tím i nepřímo ostatní trhy. Konec konců poslední obchodní seance jako by již takové chování indikovaly.



Takže, kde se mohou odehrát nejvýraznější změny v kvartální prognóze Fedu?

Tak především američtí centrální bankéři budou muset dost zásadně revidovat hodnoty klíčových makro proměnných pro tento rok v tom smyslu, že již budou zcela akceptovat scénář (velmi) měkkého přistání ekonomiky. To znamená, že odhad růstu pro tento rok bude zdvojnásoben (z 1 % na 2 %), míra nezaměstnanosti snížena (a to i pro konec příštího roku) a rovněž jádrová inflace bude redukována směrem dolů. Na druhou stranu ovšem hrozí - a to je podstatnější, že kromě toho, že v úrokové prognóze zůstane ještě jedno zvýšení úrokových sazeb do konce tohoto roku, tak vedení Fedu zvedne odhadovanou trajektorii pro roky 2024 a 2025.



Ani to však nemusí být vše. Další důležitý detail, který se může v prognóze změnit je Fedem odhadovaná dlouhodobá rovnovážná úroveň oficiální úrokové sazby. Ta je již delší dobu nastavena na úrovni 2,5 %. Ačkoliv šéf Fedu Powell není příznivcem této proměnné a jejich změn, tak několik amerických centrálních bankéřů avizovalo, že je čas odhadovanou dlouhodobou úroveň pro Fed Funds sazby posunout výše (tj. velmi zřejmě na 2,75 %).



Na závěr dodejme, že kromě prognózy bude důležité i celkové vyznění tiskovky J. Powella. Zde čekejme spíše jestřábí rétoriku, která by však neměla vyústit v to, že šéf Fedu v podstatě již dnes přislíbí listopadové zvýšení úroků. V listopadu říjnová data, resp. data zveřejněná v říjnu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna včera lehce zpevnila a nervózně vyčkává na dnešní zasedání amerického Fedu. Hodně bude záležet jak na kombinaci rozhodnutí a nové prognózy zareagují globální dluhopisové trhy a americký dolar. Prostředí pro českou měnu podle našeho názoru zůstane dál spíše náročné.



Eurodolar



Eurodolar zůstal před večerním zasedáním Fedu stabilní a to přesto, že výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu vyšplhal na nejvyšší hodnoty od listopadu 2007. Kromě obav z Fedu (viz úvodník) trpí americké dluhopisy velkou nabídkou, kterou zřejmě trh není schopen absorbovat. Vedle prodejů dluhopisů ze strany Fedu se totiž nevyvíjí dobře ani rozpočet americké federální vlády. V závětří ovšem může být navíc obava i ze zasedání ostatních centrálních bank - především pak pátečního zasedání Bank of Japan.

Co se týká večerního zasedání Fedu, tak pro eurodolar vidíme rizika spíše směrem “dolů”, a to s ohledem na hrozbu příliš jestřábí komunikace ze strany J. Powella na tiskové konferenci.