Chavez: Umělá inteligence je v základu stále jen matematika, lidí bude stále třeba

Marty Chavez z investiční společnosti Sixth Street Partners hovořil na Bloombergu o umělé inteligenci (AI). Pro řadu jeho klientů je to totiž významné téma, chtějí vědět, jak tato inteligence změní prostředí a jak se do ní dá investovat. Chavez se přitom podle svých slov AI věnoval už na doktorandském studiu v devadesátých letech a je to oblast, ve které od té doby působí. Současný rozvoj zmíněné technologie pak podle něj umožňuje i to, jak rychle a prudce roste výkon počítačů.



„Na určité fundamentální úrovni je to stále jen matematika,“uvedl k AI expert. Podle něj také tato technologie za dobu své existence prošla několika vrcholy a rovněž i pády. Nicméně Chavez míní, že „tentokrát je to skutečně jinak“, mimo jiné právě kvůli dostupnému výkonu počítačů. Důkazy jsou již nyní, například při konverzaci s ChatGPT, která „někdy nabízí hodně zajímavé věci“. Na druhou stranu je tu ale třeba halucinace umělé inteligence. Jde o termín, který se používá ve vztahu k sebevědomým odpovědím AI v případech, kdy její suverenita není podpořena relevantními informacemi a daty.



Chavez hovořil o dalším exponenciálním vývoji v oblasti AI, nyní podle něj není jasné, jak moc inteligentní AI skutečně bude. Bude záležet na spirále, kdy AI nastuduje dostupná data, pak vygeneruje jejich důsledky a na tom všem se bude dále sama zdokonalovat. Podle experta je tedy například možné, že za nějaký čas bude schopná splnit úkol typu „navrhni komerčně fungující fúzní reaktor, který bude bezpečný.“ Podobné to může být se snahou o snížení emisí. K tomu tu jsou ale i témata bezpečnosti u používání umělé inteligence.



Chavez podle svých slov za svou kariéru viděl rozvoj toho, jak se matematika dostává do financí. Včetně toho, jak počítače postupně převzaly celý proces od analýzy cenného papíru až po jeho obchodování. K tomu Chavez dodal, že se neustále objevují obavy, že počítače nahradí lidi a těch „nebude třeba“. „To se ale nikdy nestalo, nikdy k tomu nedošlo,“ uzavřel expert, podle něhož nedává smysl „stát v cestě pokroku a snažit se mu bránit“. Kaplan k tomu dodal, že skupina zaměstnanců s nižšími mzdami potřebuje jejich navýšení proto, aby měla na živobytí. Z pohledu inflace je to ale faktor, který bude brzdit její další pokles.



Zdroj: Bloomberg