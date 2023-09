Ceny domů a bytů v Německu se ve čtvrtletí snížily nejvíce od roku 2000

Ceny rezidenčních nemovitostí v Německu se ve druhém čtvrtletí snížily nejvíce od roku 2000, což je od začátku záznamů. Meziročně klesly o 9,9 procenta, uvedl na svém webu německý statistický úřad. Na vině jsou vysoké úroky a rostoucí náklady na stavební materiál.



Ve srovnání s prvním čtvrtletím se ceny snížily o 1,5 procenta. Ve větších městech byl pokles prudší než v řídce osídlených oblastech.



Ve městech, jako je Berlín, Hamburk a Mnichov, se ceny bytů meziročně snížily o 9,8 procenta. Ceny rodinných domů a bytů pro jednu a dvě rodiny klesly o 12,6 procenta.



Nízké úrokové sazby léta podněcovaly celosvětový boom a zároveň i zájem o německé nemovitosti, které byly považovány za bezpečné a stabilní stejně jako celá země. Ta má největší ekonomiku v Evropě. Prudký růst úroků tento rozmach ukončil a přivedl některé developery do finančních problémů, vzhledem k tomu, že obchody zamrzly a ceny klesly.



V pondělí statistický úřad zveřejnil, že počet stavebních povolení na výstavbu bytů v Německu v červenci meziročně klesl o 31,5 procenta, zatímco ceny stavebních prací meziročně vzrostly téměř o devět procent. Německo si klade za cíl postavit 400.000 bytů ročně, ale má potíže tento cíl splnit. Například největší německá realitní firma Vonovia se rozhodla zrušit výstavbu 60.000 bytů. Zdůvodňuje to právě vysokými úroky a náklady.



Německá asociace bytového průmyslu GdW bije kvůli této situaci na poplach a vyzývá k vládní podpoře stavebních firem. "Krize v německém stavebnictví se den ode dne zhoršuje a stále více zasahuje do středu společnosti," uvedla dnes asociace GdW, která zastupuje přibližně 3000 bytových společností v celé zemi.



GdW zároveň vyzvala ke snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na sedm ze současných 19 procent, aby mohl vzniknout segment cenově dostupného bydlení s nájemným mezi devíti a 12 eury za metr čtvereční na měsíc. Vyzvala i k zavedení státem dotovaných půjček s úrokovou sazbou jedno procento.



Vláda na pondělí příštího týdne chystá setkání se zástupci odvětví, na kterém se bude o situaci jednat, uvedla agentura Reuters.