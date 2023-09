Invesco: VR/AR Apple vstupuje do boje

VR/AR neboli virtuální realita/rozšířená realita může změnit způsoby, jakými lidé komunikují s organizacemi, jejich produkty a službami, protože umožňuje různým platformám vytvářet skutečně pohlcující zážitky. Uvedení náhlavní soupravy pro smíšenou realitu společnosti mělo jako vždy vzbudit velkou pozornost, vzhledem k historii úspěšného uvádění produktů této firmy na trh. Je to událost, kterou jsme si poznamenali do diářů, protože se domníváme, že VR/AR je jednou ze čtyř klíčových technologií, které jsou nezbytné k tomu, aby metaverzum naplno rozvinulo svůj potenciál. Letos jsme už byli svědky obrovského nadšení kolem vývoje v oblasti umělé inteligence, když byly uvedeny na trh generativní modely umělé inteligence, jako je ChatGPT. Je pro Metaverzum spuštění Vision Pro tímto momentem u iPhonu? Je příliš brzy na to, abychom to mohli říci, a není žádným překvapením, že se stejnou měrou objevila spousta nadšení i skepse.

Náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu se stále potýkají s velkými technickými problémy, zejména pokud jde o velikost, hmotnost, rozlišení obrazovky, teplo a výdrž baterie, ale zdá se, že Vision Pro přináší působivý zážitek, který posouvá budoucnost dál. Otázkou, kterou si většina lidí klade, je, kdo přesně si koupí soupravu za 3 499 dolarů. Tato souprava přitom bude za pár let pravděpodobně zbytečná. údajně snížil odhady prodeje na méně než milion zařízení, přičemž prvními kupci budou zřejmě superfanoušci nebo ti, které zaujme faktor novosti. Jisté je, že vstup společnosti na trh VR/AR je dalším důkazem pokroku směrem k plně pohlcujícímu 3D metaverzu. Toto téma je živé a dobře se rozvíjí, protože letos došlo k velkému vývoji ve dvou ze čtyř klíčových technologií, které to umožňují. Zatím nejzajímavější případy využití VR/AR jsou stále v průmyslovém metaverzu, kde se tato technologie již používá ve stavebnictví, průmyslovém designu, na montážních linkách a v továrních halách.



„Zaznamenali jsme, že se náhlavní soupravy používají pro školení ve vysoce rizikových prostředích nebo třeba při přípravě na operaci pacienta (rakovina děložního čípku, oddělení srostlých dvojčat). Zvýšení produktivity pro obchodní/podnikové využití snadno ospravedlní investice do drahých náhlavních souprav VR/AR. Právě proto je důležité zahájit investování do těchto trendů v tu správnou dobu. My jsme přítomni na českém trhu třeba s fondem Invesco Metaverze Fund,“ říká Eva Miklášová, ředitelka sekce ETF pro Rakousko a střední Evropu, Invesco.



Apple vstupuje do boje o místo na trhu, protože dokáže spojit hardware se svými operačními systémy. Z této události uvedení na trh měla prospěch armáda vývojářů společnosti , kteří již začali zkoumat, jak přizpůsobit aplikace, které by mohly těžit z plně pohlcujícího 3D prvku. Na Vision Pro bude k dispozici „pohlcující video“ od společnosti Disney a mezi společnostmi vyvíjejícími aplikace jsou i , a . také oznámil partnerství s výrobcem softwaru pro vývoj her Unity, aby na svou platformu přinesl více aplikací a zážitků. „Metaverzum je zatím v rané fázi a pravděpodobně zůstane prozatím skeptické vůči různým zařízením a bude přístupné především prostřednictvím počítačů, chytrých telefonů a tabletů. Nicméně díky vývoji, který jsme letos zatím zaznamenali v oblasti umělé inteligence a náhlavních souprav VR/AR, věříme tématu více než kdy jindy,“ vysvětluje Patrick Garvin, produktový ředitel společnosti Invesco.



V kombinaci s výkonnějšími čipy a lepším síťovým připojením umožní vylepšená infrastruktura stále se rozšiřující pole možností Metaverza, což v konečném důsledku povede k digitalizaci většího počtu zážitků a aktiv i v reálném světě. Uživatelé budou moci nakonec plynule přecházet z jednoho zážitku do druhého. Strategie je v současné době významně zastoupena v segmentech výpočetní techniky, hardwaru a sítí, které hrají klíčovou roli při vývoji technologií a infrastruktury potřebných pro podporu plně pohlcujících 3D zážitků v Metaverzu v reálném čase. „Neustále se snažíme porozumět měnící se dynamice odvětví, identifikovat příjemce vzrušujících, nově vznikajících špičkových technologií a posuzovat, co má cenu, v porovnání s realistickými očekáváními,“ uzavírá Patrick Garvin.