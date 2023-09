Perly týdne: Auta od umělé inteligence a v ekonomice návrat ke starému normálu

Yahoo Finance poukazuje na to, že umělá inteligence už navrhuje automobily a ty jsou pak vyráběny i za pomocí 3D tiskáren. Brian Belski z BMO Capital Markets míní, že v ekonomice nastává návrat ke starému normálu. A Dan Rasmussen z Verdad Advisers tvrdí, že fondům soukromého kapitálu by mohly nastat horší časy. Přinášíme pravidelné Perly týdne.



Auta od umělé inteligence: Na Yahoo Finance poukazují na kalifornskou automobilku Czinger, která vyrábí sportovní vozy. Pras Subramanian na Yahoo uvedl, že ty trhají rekordy v řadě oblastí. Možná nejzajímavější je ovšem to, jak vozy této společnosti vznikají. Podle experta je totiž pomáhá navrhovat umělá inteligence a k jejich výrobě přispívají i 3D tiskárny. Šéf společnosti Kevin Czinger konkrétně popisoval, že umělá inteligence dostane zadání a v rámci určených hranic sama navrhne design, který splňuje všechny požadavky na bezpečnost, odolnost a podobně.





Podle Yahoo využívají služeb této společnosti i další automobilky včetně Mercedesu. Auto na obrázku pak stojí „pravděpodobně něco mezi 3 až 5 miliony dolarů v závislosti na konkrétní specifikaci. V plánech firmy je pak vybudovat až třicet továren. A to nejen na vozy samotné, ale i na součástky pro jiné společnosti.





Starý nový normál v ekonomice a na akciích: Brian Belski z BMO Capital Markets na CNBC vysvětloval, že sazby jsou vysoko proto, že ekonomika si vede dobře. Podle něj současný stav ukazuje, co je novým či lépe řečeno starým normálem. Připomněl například, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů dosáhly během posledních sedmdesáti let v průměru přibližně 5 %. Normalizuje se i situace na akciovém trhu, u kterého se podle stratéga dá očekávat návratnost na rozhraní vyšších jednociferných a nižších dvojciferných čísel. S tím, že zisky by měly růst o nižší jednociferná čísla.



Belskiho podle svých slov už nudí řeči o „vyšších sazbách po delší dobu“. Je podle něj dobré si uvědomit, že předchozí období velmi nízkých sazeb nebylo „normálem“, nyní jsou sazby výrazně výš a důvodem je síla ekonomiky. Ohledně jejího dalšího vývoje pak stratég dodal, že spotřebitel se doposud „choval velmi chytře se svými penězi“. K sektorům na trhu Belski řekl, že dnes všichni nenávidí finanční sektor, podle něj si však z bank mohou vést dobře ty největší a také ty nejmenší. Banky také podle něj přijdou s novými produkty, které „pomohou pokrýt část ztrát“.



Vývoj v USA bude do značné míry „definován robotikou a umělou inteligencí“. Z cyklického hlediska by si příští rok mohly podle experta vést dobře některé cyklické sektory včetně materiálů a energetiky. Pomáhat by jim mohl i reshoring a snaha vrátit výrobu zpět do Spojených států poté, co dříve probíhal opačný trend.



Dividendové výnosy mimořádně nízko ve srovnání s těmi dluhopisovými: Liz Ann Sonders ze Schwabu si všímá toho, že rozdíl mezi dividendovým výnosem akcií v indexu S&P 500 a výnosy desetiletých vládních dluhopisů se dostal zpět na úrovně z roku 2007. Konkrétně jsou nyní výnosy dluhopisů asi o 2,8 % vyšší než dividendový výnos akcií. Během posledních více než deseti let byl tento rozdíl obvykle výrazně nižší a v letech 2011–2012, 2016–2017 a 2020–2021 se dokonce dostával do pozitivních hodnot. Na vrcholu internetové bubliny ale zase dosahoval téměř -6 %:





Horší časy pro fondy soukromého kapitálu? Za jedny z alternativních investic jsou považovány i private equity fondy. Jak poukazuje CNBC, ty v předchozích deseti letech realizovaly rostoucí návratnost, nicméně poslední rok jim moc nepřeje. Dan Rasmussen z Verdad Advisers na CNBC uvedl, že situace se tu může ještě zhoršovat, a to ze dvou hlavních důvodů:



Prvním z nich jsou rostoucí sazby Fedu a následně vyšší sazby u úvěrů. Fondy soukromého kapitálu totiž při svých transakcích a investicích používají poměrně vysokou finanční páku a rostoucí náklad dluhu se tak výrazně promítá do jejich výsledků. Druhým ze zmíněných důvodů jsou klesající valuace aktiv, do kterých private equity fondy investují. Zaměřují se totiž zejména na technologický sektor, právě zde probíhá korekce valuací. Rasmussen se proto domnívá, že tyto fondy mohou mít před sebou období horší návratnosti.