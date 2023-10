Fidelity: Odolnost, refinancování a riziko recese – investiční výhled na 4. čtvrtletí

Trhy zatím prokázaly odolnost vůči hrozbě recese. Není však zdaleka jisté, že tomu tak bude i nadále. Poslední čtvrtletí bývá předzvěstí toho, co přinese rok následující. S ohledem na to Andrew McCaffery, globální CIO společnosti Fidelity International, nastiňuje tři témata, která budou provázet trhy na cestě do roku 2024.

Protichůdné signály

„Míra inflace během třetího čtvrtletí poklesla. Ale pozor: za celkovým číslem se skrývá rozmanitost.“

„Existují známky toho, že zpřísnění měnové politiky se zatím nepropsalo do reálné ekonomiky tak rychle, jak centrální banky doufaly. Mnoho podniků například inkasuje úroky ze svých vkladů, ale (pokud si zafixovaly podmínky na více let) zatím nepřiplácí za obsluhu svého dluhu, který nahromadily za ultra nízké sazby během pandemie. V konečném důsledku se domníváme, že transmisní mechanismus je spíše zpožděný než nefunkční, a situace by se mohla rychle obrátit – zejména až podniky začnou příští rok refinancovat svůj dluh.“

"Analytici společnosti Fidelity International v průměru očekávají v příštích šesti měsících mírný růst cen, přičemž upozorňují na přetrvávající tlaky v dodavatelských řetězcích v sektorech, jako je průmyslová výroba nebo komunikační služby. Federální rezervní systém totiž zatím problém inflace nevyřešil.“

Sazby budou „vyšší po delší dobu“?

"Centrální bankéři se poučili ze svých chyb před dvěma lety a tentokrát nehodlají inflační tlaky podcenit. Poselství se tedy zdá být jasné: sazby zůstanou výše po delší dobu. Jde však o riskantní strategii, zejména s rychle se blížícími splatnostmi korporátních úvěrů. Mnozí z našich analytiků očekávají u jimi pokrývaných společností nárůst úrokových nákladů o 15 až 25 %.“

„Situace zůstává značně nejistá, což nás vede k přesvědčení, že recese je stále pravděpodobná než naopak. Konkrétně odhadujeme, že existuje 60procentní pravděpodobnost cyklické recese, při níž nezaměstnanost v USA v příštích 12 měsících vystoupá na 4,4 až 6,5 procenta.“

Čína – příležitost uprostřed nejistoty?

„Jednou z překážek oživení Číny po pandemii je nedostatek spotřebitelské důvěry. Částečně je to způsobeno psychologickou daní, kterou si vyžádaly roky v lockdownu. Politici si však také uvědomují, jak velký význam pro sentiment mají klíčová odvětví, jako je třeba nemovitostní sektor. Je nepravděpodobné, že by čínští spotřebitelé výrazněji utráceli, dokud je velká část jejich bohatství zamčena v klesajícím trhu s bydlením.“

„Peking upravil některé podmínky pro nákupy domů a vyřízení hypoték ve snaze oživit tento sektor. Neočekáváme však masové stimuly. Těm brání obavy politiků před roztočením dluhové spirály. Podobné snahy o posílení spotřebitelské důvěry však trhu pomáhají, stejně jako další světlé body, například zlepšení v sektoru služeb. Přitom akcie se obchodují s téměř historickým diskontem vůči světovým trhům. To bereme na vědomí.“