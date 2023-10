Nezaměstnanost v ČR v září zůstala na 3,6 %, slabá ekonomika se neprojevuje

Nezaměstnanost v Česku v září byla 3,6 procenta, zůstala tak na srpnové hodnotě. Počet uchazečů o práci se meziměsíčně zvýšil zhruba o 2200, ke konci září jich bylo 263.000. Nabízených volných pracovních míst proti srpnu přibylo asi o 800 na přibližně 282.000. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v září byla nezaměstnanost 3,5 procenta. Podle analytiků nezaměstnanost zůstává nízká i přes slabý výkon ekonomiky. Firmy podle nich nechtějí propouštět s výhledem na očekávané hospodářské oživení.



"Jako každý rok dorazila v září do evidence hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak zásadně neovlivnila. Naopak výrazně klesl počet nezaměstnaných pracovníků ze školství. Nezaměstnanost v České republice se tak stále drží na velmi nízké úrovni," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).



Podle generálního ředitele společnosti Česká republika Martina Jánského se na pracovním trhu projevily příchod nových absolventů, ukončení sezonních prací i úbytek nových zakázek. "V důsledku toho mnoho společností zaznamenalo potřebu redukovat pracovní sílu, a to zejména mezi modrými límečky, tedy pracovníky vykonávajícími manuální profese. Na druhé straně byly tyto negativní vlivy vyváženy faktory, které trh práce naopak podporovaly. Blížící se vánoční sezona s sebou například přinesla zvýšenou poptávku v odvětvích logistiky a e-commerce. Společnosti v těchto segmentech trhu započaly s nábory nových pracovníků, aby byly schopny vyhovět očekávanému nárůstu poptávky," upozornil Jánský.



"Ekonomická recese, včetně zhoršených očekávání vyjádřených například v konjunkturálním průzkumu, se zatím do praxe nepropsala. Firmy, které s ohledem na zpomalení byznysu zvažují propouštění, zatím vyčkávají. Některé podniky zatím pouze oznámily, že budou snižovat stavy v souvislosti s digitalizací a automatizací," uvedl expert PwC na řízení lidských zdrojů Karel Kolář. Analytici se shodují, že do konce roku nezaměstnanost nepřekročí čtyři procenta.



Nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstal v září v Ústeckém kraji, kde míra nezaměstnanosti činila 5,6 procenta, a Moravskoslezském kraji s podílem 4,9 procenta. Nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském kraji, a to 2,6 procenta, následovaly Zlínský kraj a Kraj Vysočina, kde dosáhla shodně 2,7 procenta.



Podle Úřadu práce v Česku od vypuknutí konfliktu na Ukrajině loni v únoru do konce letošního září 2023 získalo práci 313.881 uprchlíků z Ukrajiny pod dočasnou ochranou, zhruba tři čtvrtiny z nich byly ženy. Někteří se už ale vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci září jich v Česku pracovalo 118.552. Ke konci září evidoval Úřad práce ČR asi 14.800 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou, z celkového počtu uchazečů o zaměstnání tvořili 5,1 procenta.