Evropa po opatrném pondělí touží zamířit výše. Futures naznačují solidní úvodní zisky. Country Garden nesplatí dluhy

Akciové trhy v Evropě po velmi opatrném pondělku v souvislosti útoku Hamásu na Izrael a postupné profiofensívy chtějí zamířit výrazněji výše, naznačují futures.

Aktuálně: Euro Stoxx 50 +0,7 %, DAX +0,6 %, CAC +0,7 %, FTSE +0,65 %, S&P 500 a DJIA na červené nule, Nasdaq +0,1 %.

Izrael podnikl letecké útoky a do Gazy zastavil dodávky potravin, vody i elektřiny. Oblast za normálním okolností obývají zhruba dva miliony lidí.

Viceprezident Fedu Philip Jefferson uvedl, že centrální banka musí postupovat opatrně a akcentoval aktuální prudký nárůst výnosů na amerických Treasuries. Z dallaského Fedu pak zaznělo, že úrokové sazby by měly zůstat výše.

Akcie padlého čínského developera Country Garden dnes znovu oslabovaly o 10 % poté, co firma uvedla, že nejspíše nebude schopna splatit dluhy. Selhala se splátkou dluhopisů v objemu cca 60 mil. USD.

Evropská unie plánuje tento měsíc na summitu se Spojenými státy oznámit vyšetřování čínských výrobců oceli v souvislosti s podezřením, že využívají vládní subvence, aby mohli ocel dodávat levněji. Připojí se tak ke snahám Washingtonu ochránit průmysl před levnou konkurencí. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na dva úředníky obeznámené s touto situací.

Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl zvýšit tržní sílu velkých technologických společností. Regulační úřady by proto měly pozorně sledovat, zda v této oblasti nedochází k porušování pravidel hospodářské soutěže. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf německého antimonopolního úřadu Andreas Mundt.

Druhým dnes dnes pokračuje série prezentací výsledků a posledního vývoje ve firmách od emitentů na trhu pražské burzy START.