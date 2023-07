Víkendář: Umělá inteligence je zatím v rukou marketingových týmů, od určitého bodu může začít hloupnout

Na Yahoo Finance poukázali na rostoucí investice velkých technologických firem do umělé inteligence. K tomu se tyto firmy „dobrovolně zavázaly věnovat se rizikům spojeným s touto technologií“. Sultan Meghji z Duke University ale na Yahoo mírnil nadšení s tím, že podle něj jde do značné míry o marketing.



Podle profesora je nyní umělá inteligence (AI) „tažena marketingovými týmy a ne technologií“. Vidíme tak nová loga a značky a mnoho úvah, ale „skutečná práce“ zatím chybí. Současná generace AI bude mít podle experta reálný dopad a projeví se třeba na zefektivnění práce tzv. back office firem. Tedy těch jejích částí, které mají na starosti různou administrativu. Nicméně média a veřejnost se nyní věnují tématům, která jdou daleko za hranice takového vlivu.



Na Yahoo k tomu dodali, že na jednu stranu se hovoří o tom, že AI by mohla nahradit část práce novinářů, na stranu druhou se ale objevují zprávy, že umělá inteligence „není zase tak inteligentní“. Přispívat k tomu podle některých teorií může to, že „se učí sama od sebe“. Meghji na to uvedl, že je třeba si dávat velký pozor, na jakých datech se daná umělá inteligence učí. Dochází také k poklesu toho, jaký přínos má každá další várka dat a v daný moment již může být přínos negativní.





Profesor tedy míní, že v určitý moment je třeba přiznat, že možnosti umělé inteligence jsou naplněny a další krmení daty a snahy o to, aby se něco dalšího naučila, již nepřinesou pozitivní výsledky. V tomto bodu se přitom podle experta nachází řada volně dostupných technologií od velkých společností, protože je na nich znát „stagnace“. Nemůže dokonce docházet k tomu, že AI začne od určitého bodu na inteligenci ztrácet? Podle experta ano, protože vstupem jsou pro ni informace z internetu. A pokud jsou tyto informace propojené s tím, co ona sama vygeneruje, dojde k regresi.



Na dotaz týkající se AI u Applu expert odpověděl, že tato firma má za sebou historii pozdějšího nástupu na trh. Bylo tomu tak u osobních počítačů, se kterými přišlo . A bylo tomu tak i u chytrých telefonů. Meghji tak podle svých slov není překvapen, že rovněž u AI je pomalejší, do úvahy je ale dobré brát i finanční sílu této společnosti a „masivní bázi zákazníků“. Také kvůli tomu musí postupovat opatrně, protože pokud něco představí, budou to během krátké doby používat miliony lidí.



Expert zároveň připomněl, že cloudové služby začaly být nabízeny před rokem 2010 a trvalo více než deset let, než se výrazněji rozšířily a firmy získaly představu o jejich potenciálu. U umělé inteligence by podle profesora mohl celý proces trvat ještě déle.



Zdroj: Yahoo Finance