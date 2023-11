Propad ceny lithia se prohlubuje, letos už dosahuje 75 procent

Cena lithia navázala na téměř měsíc trvající pokles a od začátku letošního roku je nižší už asi o 75 procent. Analytici navíc očekávají, že cenový propad ještě zdaleka neskončil, uvedla dnes agentura Bloomberg. Lithium má zásadní význam při výrobě baterií do elektromobilů.



Ceny uhličitanu lithného v Číně dnes klesly o dalších 2,3 procenta a tento měsíc se zatím propadly o 20 procent. Naposledy zaznamenaly denní nárůst 25. října. Uhličitan lithný je hlavní komoditou, s níž se obchoduje na světovém trhu s lithiem. V průmyslové kvalitě je hlavní surovinou pro výrobu baterií používaných v elektrotechnice a v automobilovém průmyslu. Cena spodumenu, což je hornina s obsahem lithia těžená v Austrálii, se letos propadla více než o polovinu.



V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci, malé množství pak ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.



Ceny lithia v předchozích letech prudce vzrostly, v letošním roce je ale stlačil dolů přebytek nabídky. Podle prognózy poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence se světový trh s lithiem vrátí do deficitu nejdříve v roce 2028. Vývoj celosvětové poptávky po elektromobilech je totiž nejistý i kvůli vyšším úrokovým sazbám, někteří výrobci aut proto nyní přehodnocují strategii.



"Vzhledem k tomu, že dodávky lithia v příštím roce porostou, uvidíme pravděpodobně další pokles cen," řekl analytik BloombergNEF Allan Ray Restauro. "Na straně poptávky táhnout dolů náladu v celém odvětví regionální rozdíly v prodeji elektromobilů," dodal.



Společnost SQM, která je druhým největším producentem lithia na světě, minulý týden varovala investory, že trend poklesu cen by mohl pokračovat po zbytek roku. Největší těžař Albemarle pak tento měsíc uvedl, že někteří producenti začali omezovat provoz, neboť ceny klesají na tak nízkou úroveň, kdy se nevyplatí provádět reinvestice.



Lithium je velmi lehký a měkký, stříbřitě lesklý kov. Dobře vede elektrický proud a teplo. Je základem prakticky všech komerčně používaných a vyvíjených bateriových technologií.