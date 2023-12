Zakázky německých továren v říjnu nečekaně klesly, proti září o 3,7 procenta

Objem zakázek v německém průmyslu se v říjnu nečekaně snížil, proti září podle sezonně a kalendářně přepočtených dat klesl o 3,7 procenta. Oznámil to dnes německý statistický úřad. Na trhu se naopak čekal růst, analytici podle agentury Reuters v průměru předpovídali, že zakázky se zvýší o 0,2 procenta.



V září objem zakázek v průmyslu po zpřesnění údajů vzrostl proti předchozímu měsíci o 0,7 procenta. To je více než podle předběžných údajů, které uváděly růst o 0,2 procenta.



"Mnoho firem zatím kompenzovalo nižší příjem objednávek tím, že zpracovávaly nevyřízené zakázky," řekl ekonom finančního ústavu Ralph Solveen. "Dlouhodobě se však nevyhnou snížení výroby, což naznačuje, že německá ekonomika bude v zimních měsících dál klesat," dodal.



Největší propad se týká strojů a strojních zařízení, kde se objem zakázek snížil o 13,5 procenta. Následují zakázky na zpracované kovové výrobky, základní kovy, elektrická zařízení a v sektoru výroby automobilů. Naopak nové objednávky na dopravní zařízení se o 20,2 procenta zvýšily, zejména ale díky velmi objemným zakázkám.



Objem zakázek ze zahraničí klesl o 7,6 procenta, z toho z eurozóny o 7,6 procenta a ze zbytku světa o 7,4 procenta. Objem domácích zakázek naopak o 2,4 procenta vzrostl. Pokud by se nebraly v úvahu velmi objemné zakázky, pak by růst činil 0,7 procenta.



Pokles příchozích objednávek za období od srpna do října, což poskytuje přesnější srovnání, byl ještě prudší. Ve srovnání s předchozím tříměsíčním obdobím činil 4,6 procenta.