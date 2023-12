Aerolinky příští rok čekají stabilizaci zisků, ale i vyšší náklady

Letecké společnosti očekávají v příštím roce stabilizaci zisků a rekordní počet cestujících, k čemuž přispěje pokračující zotavení sektoru po útlumu způsobeném pandemií covidu-19. Proti tomu ale budou nepříznivě působit vyšší náklady na kapitál a kapacitní omezení, předpovědělo dnes Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).



Globální sektor letecké dopravy se z dopadů pandemie už do značné míry vzpamatoval. Omezení, která kvůli šíření nového viru v roce 2020 zavedly vlády po celém světě, donutila aerolinky odstavit letadla a cestující se i pak nějakou dobu zdráhali létat. Od té doby se ale poptávka po létání výrazně zvýšila, zejména v Severní Americe, na Blízkém východě a v Evropě.



IATA uvádí, že odvětví letecké dopravy se v letošním roce po pandemii už vrátilo k zisku. Sdružení očekává, že souhrnný čistý zisk aerolinek dosáhne 23,3 miliardy dolarů (525 miliard Kč) a v roce příštím se zvýší na 25,7 miliardy dolarů. Zisková marže by se měla zvýšit na 2,7 procenta z letošní očekávané hodnoty 2,6 procenta. Tržby v příštím roce dosáhnou rekordních 964 miliard dolarů, předpovídá IATA. Za problém ale označuje vysoké náklady na kapitál v důsledku vysokých úrokových sazeb.



"Na zisky odvětví je potřeba nahlížet tou správnou optikou," řekl šéf IATA Willie Walsh. "Letecké společnosti si v průměru ponechají pouze 5,45 dolaru za každého přepraveného cestujícího. To stačí tak na to, abyste si ve Starbucksu v Londýně koupili jedno větší latté," dodal.



Navzdory tomu aerolinky očekávají, že v příštím roce přepraví v celém světě rekordních 4,7 miliardy lidí. V roce 2019, tedy v roce těsně před pandemií, jich přepravily 4,5 miliardy. S návratem k zisku příští rok počítají také aerolinky v zemích, kde se cestovní ruch zotavuje pomaleji. To je i případ Číny, kde je mezinárodní cestování stále asi 40 procent pod úrovní před pandemií.



Globální nestabilita, včetně války na Ukrajině a bojů mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás, by mohla mít na odvětví letecké dopravy také negativní dopad. Zvláště když tato nestabilita přispívá k růstu cen ropy. IATA očekává, že ceny leteckého paliva budou tvořit 31 procent všech provozních nákladů aerolinek.



IATA je obchodní sdružení světových leteckých společností a zastupuje přibližně 320 aerolinek. Ty se na letecké dopravě celosvětově podílejí asi z 83 procent. IATA podporuje mnoho oblastí letecké činnosti a pomáhá formulovat politiku odvětví. Členy IATA jsou i letecké společnosti Smartwings a České aerolinie.