Rozšíření tendru na 4 jaderné bloky ČEZ by údajně mohlo vynést slevu 20 - 25 pct, futures jsou v červeném

Tendr na 4 jaderné bloky by údajně mohl přinést 20 - 25% slevu oproti pouze jednomu bloku, ECB by mohla začít snižovat sazby v průběhu příštího roku, EU se blíží regulaci umělé inteligence a roste poptávka po zřídka využívané facilitě Fedu. Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,4 %.

Jedna z dodavatelských firem řekla serveru lidovky.cz, že tendr na 4 jaderné bloky může znamenat 20 - 25% slevu z ceny oproti tendru na jeden blok. I když podle našeho názoru stále není jasné, zda Česko bude moci získat notifikaci u EU pro 4 bloky, protože notifikace byla původně požadovaná pro 1 blok. Výsledek notifikace se očekává do konce letošního roku.



Člen Rady guvernérů ECB Francois Villeroy de Galhau uvedl, že pokud nedojde k větším překvapením, tak Evropská centrální banka ukončila zvyšování úrokových sazeb a může se přiklonit ke snížení někdy v roce 2024. "Naše rozhodnutí zvýšit úrokové sazby hraje svou roli jako lék proti nemoci, kterou je inflace," řekl Villeroy v rozhovoru pro francouzský list La Depeche du Midi. "To je důvod, proč, pokud nedojde k žádnému šoku, nedojde k dalšímu zvýšení našich sazeb - otázka snížení může vyvstat v roce 2024, ale ne nyní."



Evropská unie se blíží dohodě o nejkomplexnější regulaci umělé inteligence v západním světě. Vyjednavači se dohodli na sadě ovládacích prvků pro nástroje generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT od OpenAI a Bard od Googlu. Tento zákon by z EU učinil první vládu mimo Asii, která by této technologii postavila pevné mantinely.



Poptávka po zřídka využívané facilitě Fedu tento týden vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 2020, což potenciálně signalizuje, že jedna nebo více bank se připravuje na budoucí tlak na likviditu, jak se rozvaha centrální banky prohlubuje. Protistrany využily v úterý stálou repo facilitu Fedu neboli SRF, kdy si způsobilé banky mohou půjčovat rezervy výměnou za státní dluhopisy, za 203 milionů dolarů. To je nejvíce od července 2020, ale oproti maximu 153 miliard dolarů v březnu 2020 je to nepatrná částka.