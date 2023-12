Listopadová inflace v Německu je nejníže od června 2021

Míra inflace v Německu v listopadu podle metodiky Evropské unie výrazně klesla, dostala se meziročně na 2,3 procenta z říjnových tří procent. V konečné zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad, podle kterého je to nejnižší hodnota od června 2021. Harmonizovaná inflace v Německu, které je největší ekonomikou používající euro, se tak nachází nedaleko dvouprocentního cíle Evropské centrální banky (ECB). Podle domácí metodiky výpočtu se míra inflace v Německu v listopadu snížila na 3,2 procenta z říjnových 3,8 procenta.



"Míra inflace klesá pět měsíců v řadě," řekla šéfka statistického úřadu Ruth Brandová. "V říjnu a listopadu byla meziročně levnější především řada energetických produktů. Zde se cenová situace viditelně uvolnila. Slábne rovněž meziroční inflace u potravin, stále se ale nachází výrazně nad celkovou mírou," dodala.



Ceny energetických produktů byly v listopadu o 4,5 procenta nižší než ve stejném měsíci před rokem a obdobně tomu bylo v říjnu, což mělo příznivý dopad na míru inflace. Například ceny pohonných hmot byly v listopadu meziročně o 6,9 procenta nižší a ceny energií pro domácnosti za stejné období klesly o 2,7 procenta. Zatímco zemní plyn byl pro spotřebitele meziročně výrazně levnější, a to o 18,3 procenta, elektřina byla v listopadu ve srovnání s loňským listopadem stále ještě dražší o 1,6 procenta.



Zatímco energetické produkty zlevňovaly, potraviny byly v listopadu meziročně o 5,5 procenta dražší. Statistický úřad k tomu nicméně uvedl, že meziroční tempo růstu cen potravin zpomaluje, v říjnu činilo 6,1 procenta, v září 7,5 procenta a v srpnu devět procent. Listopadové tempo meziročního růstu cen potravin je podle statistiků nejpomalejší od loňského února.



Ekonomický institut Ifo předpokládá, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen letos zpomalí na 5,5 procenta a v roce příštím klesne na 1,9 procenta. Příští rok by se tak inflace dostala k dvouprocentnímu cíli ECB.