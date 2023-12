Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla o 2,9 procenta, čekalo se méně

Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí oslabila výrazněji, než se předpokládalo. Hrubý domácí produkt (HDP) v období od července do září klesal tempem 2,9 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí ještě vykazoval růst. V konečné zprávě to dnes uvedla japonská vláda. K prudkému poklesu přispělo snížení spotřebitelských i podnikatelských výdajů. Předběžný odhad uváděl pokles o 2,1 procenta.



Ve druhém čtvrtletí ekonomika ještě rostla. V přepočtu na celý rok tempo růstu HDP dosahovalo po revizi 3,6 procenta, což je ale slabší růst, než uváděla předběžná zpráva. Podle ní růst činil 4,5 procenta.



Ve výdajích domácností se odráží vysoká inflace. Vedle výdajů klesaly i reálné mzdy. "Slabá osobní spotřeba bude v dohledné době zřejmě ještě pokračovat, protože reálný disponibilní příjem pravděpodobně prodlouží pokles, což se považuje za faktor pomalé spotřeby," uvedl ekonom Kota Suzuki ze společnosti Daiwa Securities.



Kapitálové výdaje klesly ve třetím čtvrtletí o 0,4 procenta, zatímco předběžný odhad uváděl pokles o 0,6 procenta. Soukromá spotřeba, která tvoří více než polovinu HDP, se v období od července do září snížila o 0,2 procenta. Podle původního odhadu se nezměnila.



Jde o první pokles japonské ekonomiky za poslední tři čtvrtletí a někteří ekonomové nevylučují, že Japonsko směřuje do hospodářské recese. Vývoj by také mohl oddálit ústup japonské centrální banky od záporných úrokových sazeb, napsala agentura Reuters.