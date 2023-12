Inditex, majitel Zary, zvýšil za prvních devět měsíců roku zisk o 33 procent

Španělská společnost Inditex, která je vlastníkem oděvního řetězce Zara a dalších značek, za prvních devět měsíců svého finančního roku zvýšila čistý zisk o 32,5 procenta na 4,1 miliardy eur (100,5 miliardy Kč). Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Inditex je největším prodejcem levných oděvů na světě před švédským rivalem .



Třetí čtvrtletí finančního roku firmy skončilo v říjnu. Management uvedl, že dobře se vyvíjí i předvánoční sezona, v šestitýdenním období do 11. prosince totiž tržby meziročně vzrostly o 14 procent. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku je v souladu s odhady analytiků, uvedla agentura Reuters. Firma zároveň zlepšila výhled vývoje klíčové marže.



Tržby on-line i kamenných obchodů firma za první tři čtvrtletí roku dohromady zvýšila meziročně o 11,1 procenta na 25,6 miliardy eur (627,3 miliardy Kč). To je zpomalení tempa růstu proti stejnému období loni, kdy se tržby zvýšily o 19 procent.



Inditex nyní snižuje počty obchodů a investuje do větších a atraktivnějších prodejních míst. Snaží se i zlepšovat logistiku, aby doručoval on-line objednávky rychleji než konkurenti. Díky těmto změnám firma očekává, že hrubá marže bude letos proti loňsku o 75 bazických bodů vyšší, zatímco dříve očekávala, že marže zůstane proti finančnímu roku 2022 stabilní. Hrubá marže je rozdíl mezi výnosy a náklady na prodané zboží.



"Jsou ve velmi dobré pozici a nadále získávají silný podíl na trhu," řekl Alistair Wittet, portfolio manažer společnosti Comgest v Paříži, která drží akcie Inditexu. Nárůst hrubé marže vrací ziskovost zpět na úroveň, kterou firma nezaznamenala od roku 2015, řekl Wittet. Inditexu se podle něj daří prodávat více oblečení za plnou cenu, tedy bez nutnosti dávat je do slevy.



V samotném třetím finančním čtvrtletí, tedy od srpna do října, růst tržeb zpomalil na sedm procent z tempa 16 procent ve druhém čtvrtletí. Vliv mohlo mít nezvykle teplé počasí, domnívá se hlavní analytička investiční společnosti Bestinver Patricia Cifuentesová.



Firma zveřejnila výsledky hospodaření den poté, co byla nucena stáhnout kontroverzní reklamu v řetězci Zara. Některým lidem totiž zobrazené sochy zahalené do bílých prostěradel připomínaly mrtvoly v Gaze. Zara kvůli tomu čelila bojkotu.



Ve snaze zvýšit prodej v Číně Inditex nedávno spustil týdenní pětihodinový živý přenos na čínské platformě Douyin, kde zákazníkům ukazuje záběry z přehlídkových mol. Inditex plánuje, že přenos brzy spustí i na dalších trzích.