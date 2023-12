Úroky v Británii zůstanou vysoko delší dobu. BoE drží sazby na 5,25 %

Britská centrální banka podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na 5,25 procenta, maximu za 15 let. Zatímco americká centrální banka (Fed) ve středu avizovala, že příští rok sníží úroky vícekrát, ta britská uvedla, že úroky v Británii zůstanou vysoko delší dobu. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Banka se prostřednictvím vysokých úroků snaží dostat pod kontrolu inflaci. Libra v reakci na oznámení centrální banky zpevnila.



Bank of England, jak zní oficiální název britské měnové autority, drží základní úrok na 5,25 procenta od srpna. Předtím jej od prosince 2021 čtrnáctkrát po sobě zvýšila. Guvernér Andrew Bailey už dříve zdůraznil, že výpůjční náklady musejí zůstat vysoké delší dobu, aby se eliminovala hrozba, kterou představují inflační tlaky. V listopadu Bailey uvedl, že na snížení úrokových sazeb je ještě příliš brzy.



O snížení úrokových sazeb se na dnešním zasedání měnového výboru nediskutovalo. Bank of England se stále obává, že inflace v Británii bude i nadále vyšší než ve Spojených státech a v eurozóně.



Banka se tak rozhodla nezměnit kurz, přestože údaje o inflaci, mzdách a růstu byly nižší, než se očekávalo. Svůj krok vysvětlila mimo jiné mzdami, které jsou v Británii výrazně vyšší než jinde.



Libra v reakci na dnešní oznámení o sazbách posílila k dolaru i k euru. K dolaru přidávala 0,7 procenta a dostala se na desetidenní maximum 1,2715 USD. K jednotné evropské měně pak měla k dobru asi 0,3 procenta na 1,1635 eura.