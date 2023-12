Na Filozofické fakultě UK se střílelo, pachatel byl podle policie eliminován

Dnešní střelba v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) v centru Prahy si vyžádala deset obětí na životech. Mrtvý i je útočník, uvedla pražská záchranná služba na síti X. Devět lidí je vážně zraněných, dalších až šest osob utrpělo středně těžká zranění a zhruba deset lehká. Počty se ještě mohou měnit, upozornili záchranáři. Některé pražské nemocnice už na dotaz ČTK potvrdily, že přijaly zraněné se střelným zraněním.



"Střelba na FF UK: 11 mrtvých osob včetně útočníka, 9 vážně zraněných, 5-6 středně vážně zraněných, do deseti lehce zraněných. Počty se ještě mohou měnit," uvedla záchranná služba.



Na místě tragédie zasahuje mnoho záchranářských i lékařských posádek a inspektor, speciální vůz speciál Fenix, k události zamířil kvůli zemřelým i koroner. Hasiči na místo poslali psycholožku a tým posttraumatické péče.



Kvůli střelbě se na hromadný příjem raněných během odpoledne připravily fakultní nemocnice v hlavním městě. Například Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) aktivovala druhý stupeň traumaplánu, týmy jsou připravené na hromadný příjem raněných, uvedla mluvčí nemocnice Jitka Zinka. "V tuto chvíli již vezou do ÚVN dva zraněné - střelná zranění, o dalších budu informovat," dodala před 16:30. Informaci o tom, že se má připravit na příjem pacientů, dostala podle mluvčí nemocnice Marie Heřmánkové také Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Do Fakultní nemocnice Bulovka vezou zatím pětadvacetiletou ženu s průstřelem stehna, uvedla kolem 16:45 na dotaz ČTK mluvčí nemocnice Eva Libigerová.