Trhy na začátku cyklu snižování sazeb (a na konci roku 2024)

Před nějakým časem jsem se tu věnoval tématu „trhy po konci zvedání sazeb“, pozornost se nyní ale z evidentních důvodů přesouvá o krok dál. Tedy k chování trhů po prvním snížení sazeb. Mezi těmito dvěma body (konec zvedání, začátek snižování) přitom může být krátká i dlouhá doba. Současná situace se dokonce vyznačuje tím, že Fed a někteří ekonomové tíhnou k onomu „výše po delší dobu“, na druhou stranu třeba trhy tomu moc nevěří.



Z mého pohledu bude rozhodující, z jakých důvodů pokles sazeb přijde. V jednom extrému k němu může dojít proto, že inflace bude bez problémů klesat k 2 %, zatímco ekonomická aktivita bude dost silná. V druhém extrému by inflace začala být tvrdohlavá na úrovních stále docela vzdálených 2 %. Ale ekonomická aktivita a zejména trh práce by slábly natolik, že by to změnilo preference v centrální bance a ta by alespoň trochu povolila.



Jak tu rád připomínám, z fundamentálního pohledu se dá akciové prostředí ve zkratce považovat za vlídné, pokud jsou sazby, respektive výnosy dlouhodobých dluhopisů relativně nízko k očekávanému růstu. Nevlídné prostředí se naopak vyznačuje vysokými výnosy relativně k očekávanému růstu. K první možnosti by zřejmě tíhnul první výše zmíněný scénáře, k druhé ten druhý.



Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje, že historicky trhy po prvním snížení sazeb akcie obvykle rostou (modrá křivka). Pokud se ale během následujících 12 měsíců dostaví recese, vývoj je značně odlišný (šedá křivka). Což v principu koresponduje s výše uvedeným:





Zdroj: X



Podívejme se ještě na jeden obrázek, který se nevěnuje cenám akcií, ale jejich valuacím, tedy konkrétně poměru cen k ziskům. Podle konsenzu zisky dosáhly svého lokálního dna v letošním roce a v roce příštím by už měly růst. Tento graf pak ukazuje, že „valuace obvykle po prvním snížení sazeb rostou“. Přece jen ale vidíme, že o nějaký mohutný pohyb obvykle nejde a valuace dovedou i stagnovat, či klesnout. Teoreticky by k tomu měly mít větší tendenci, pokud do prvního snížení sazeb vstupují s již vysokými úrovněmi, což je třeba právě nyní. Obecně pak o vývoji valuací platí to samé, co jsem psal o oné vlídnosti výše.





Zdroj: X



A na závěr do třetice od . Tento týden jsem zde prezentoval jejich nové predikce pro příští rok, s tím, že došlo ke znatelnému zvýšení cíle pro index SPX. Konkrétně na 5100 bodů a jak ukazuje následující graf, je to i díky PE v nově odhadované výši 19. Což dohromady implikuje zisky odhadované pro rok 2025 na 268 dolarech. Takže GS nyní vidí zisky 2025 na úrovni zisků v základním scénáři od . Tam na ně ovšem nasazují PE 2024 ve výši 17 a ne 19 (nyní se index SPX obchoduje s PE nad 19).





Zdroj: X