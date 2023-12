Může Indie u investorů nahradit Čínu?

Indie se v určitém smyslu nachází na stejném místě, kde byla Čína před dvaceti lety. Pro CNBC to uvedl Burton Malkiel z Princeton Univerzity, který připomněl, že v té době se Čína začala otáčet směrem ke kapitalismu a opouštěla tradiční socialistický systém. Stejně tak ale měla obrovskou výhodu na straně demografického vývoje, protože čínská populace byla velmi mladá a na jednoho člověka v důchodovém věku připadlo asi deset lidí ve věku produktivním. Může si Indie vést podobně jako Čína v posledních dvou desetiletích? A co sama Čína?



Malkiel se domnívá, že v Číně došlo za současného prezidenta k obratu v obou uvedených oblastech. To znamená, že nyní existuje mnohem větší sklon k centrálnímu řízení a tvrdému postupu vůči soukromému sektoru. A k tomu se obrátil demografický vývoj a čínská populace stárne. Je to důsledkem předchozí politiky jednoho dítěte, která sice už skončila, ale v populaci stále není velká ochota k tomu, aby lidé měli více dětí. Čína tak rychle stárne a podle experta na tom bude časem podobně jako Evropa a téměř jako Japonsko.







Populace v Indii je nyní mladá a roste, k tomu je podle ekonoma v této zemi dobrá pracovní etika a v neposlední řadě je v populaci hodně rozšířená angličtina. K tomu není pravděpodobné, že by na poli demografického vývoje došlo k nějakému prudkému obratu a ekonom se domnívá, že vývoj zde bude pozitivní ještě několik desetiletí. Mezi rizika lze zařadit třeba etnické tenze a do určité míry i politickou situaci. Nicméně není pravděpodobné, že by v této největší demokracii na světě došlo k příklonu k autoritářskému režimu.



Jedním z důvodů zpomalování čínské ekonomiky je centrální řízení a řada chyb, kterých se vláda ve své politice dopouští. Za příklad dal expert rozhodování o investicích, které provádí stát namísto soukromého sektoru. Ve výsledku tak bylo příliš mnoho zdrojů investováno do realitního sektoru, který je nyní slabým místem hospodářství. „Neříkám, že Čína je neinvestovatelná,“ dodal Milkem, ovšem s tím, že Indie nyní vypadá mnohem zajímavěji.



O Indii na CNBC hovořil i Kevin Carter z EMQQ. Ten poukázal také na to, že má v této zemi velké plány na výrobní expanzi. Indie ale podle něj musí investovat do infrastruktury a na této rovině za Čínou zatím zaostává. Malkiel to potvrdil, podle něj přitom k těmto investicím dojde a budou „součástí tohoto růstového příběhu v následujících deseti letech“. Poukázal i na predikce MMF, podle kterých by Indie měla v následujících letech růst asi o 6 až 7 %, zatímco v Číně by to mělo být o 3 až 4 %.



Zdroj: CNBC