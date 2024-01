České stavebnictví dál klesá, v listopadu meziročně o 6,5 procenta

Stavební výroba v Česku zrychlila meziroční pokles. Loni v listopadu se snížila o 6,5 procenta, v říjnu klesla o 0,9 procenta. Pokles produkce zčásti ovlivnilo počasí bohaté na srážky, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Výroba v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, se oproti stejnému období předchozího roku snížila o 7,7 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně kleslo o 3,9 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce v ČR nižší o 3,8 procenta.



"Stavební produkce byla v?listopadu meziměsíčně nižší a meziročně klesla o?6,5?procenta. Pokles produkce zčásti ovlivnilo počasí, byl zaznamenán nejvyšší listopadový úhrn srážek od roku 1961," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a?lesnictví, průmyslu, stavebnictví a?energetiky ČSÚ Radek Matějka.



Po většinu loňského roku tuzemská stavební produkce v meziročním srovnání klesla. Růst evidovali statistici zatím dvakrát, a to v lednu a v červnu. První měsíc minulého roku byla stavební výroba meziročně vyšší o 5,3 procenta, v červnu stoupla o 0,9 procenta. V ostatní měsíce klesala, největší loňský meziroční pokles zaznamenala v dubnu, a to o 7,1 procenta.



Stavební úřady vydaly v listopadu 6159 stavebních povolení, meziročně o 11,7 procenta méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 41,9 miliardy korun, oproti listopadu 2022 vzrostla o 0,2 procenta.



Zahajování bytové výstavby bylo v listopadu podle statistiků v útlumu - meziročně se začalo stavět o 40,7 procenta bytů méně. Klesl i počet dokončených bytů, a to o 19,2 procenta. "Největší vliv na celkový pětinový pokles počtu dokončených bytů měla kategorie rodinných domů a tento výsledek byl ovlivněn spíše vysokou srovnávací základnou," konstatovala vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 0,6 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda oproti předloňskému listopadu vzrostla o 7,6 procenta.