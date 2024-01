Sněmovní právní výbor už počtvrté přerušil debatu o usnadnění pro přeměny firem

Sněmovní ústavně-právní výbor přerušil už počtvrté projednávání sporného vládního návrhu na snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností a družstev. Zpravodaj Karel Haas (ODS) znovu zmínil potřebu dalších konzultací s odpovědnými členy vlády. Konečná dohoda nad návrhem tedy zatím není. Stát by mohl změnu podílu hlasů využít při restrukturalizaci společnosti kvůli posílení kontroly nad energetickou infrastrukturou, přičemž menšinové akcionáře by podle kritiků vyvlastnil.



Poprvé výbor přerušil projednávání v září, stejný postup zopakoval dvakrát v listopadu. K předloze se vrátí pravděpodobně na příští schůzi koncem ledna.



Pro rozdělení firem by podle předlohy místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Současně by ale museli být přítomni držitelé aspoň dvou třetin základního kapitálu.



V případě přijetí předlohy by o přeměně mohl podle odborníků rozhodnout pouze stát, který vlastní zhruba 70 procent akcií energetické firmy, a na její valnou hromadu všichni akcionáři obvykle nedorazí. Přijetí návrhu vládou vedlo loni před létem k propadu akcií na pražské burze o více než 300 korun pod hranici 900 korun za akcii.



Premiér Petr Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) už dříve obhajovali vládní novelu jako obecnou úpravu, která není zacílena na konkrétní firmu a je běžná v ostatních zemích EU. Podle expertů ale nikde jinde v Evropě podobně nízké kvorum pro rozdělení společnosti s nerovnoměrným poměrem neexistuje. Přeměnami obchodních korporací se rozumí fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.