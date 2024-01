Rozbřesk: NBP navzdory klesající inflaci nechává sazby na úrovni 5,75 %

Část polského devizového a peněžní trhu se včera zjevně vydala špatný směrem, když těsně před rozhodnutím centrální banky začala spekulovat na to, že NBP sníží oficiální úrokové sazby. Spekulace navíc poněkud podivně podpořila i polská státní tisková agentura PAP, která včera odpoledne omylem uvedla, že NBP (nečekaně) snížila sazbu o 25 bazických bodů. Zlotý tak v jednu chvíli ztrácel téměř půl procenta proti euru. Nicméně ještě před třetí hodinou se ukázalo, že NBP opravdu ponechává úrokové sazby beze změny. Výsledkem pak bylo to, že zlotý většinu svých ztrát ještě do konce obchodní seance vymazal. Zvláštní tržní historka ovšem jen dokumentuje podivuhodné dění týkající se polské měnové politiky, jež odstartovala předvolební kampaň k parlamentním volbám, které se uskutečnily loni v říjnu. Připomeňme, že těsně před volebním hlasováním NBP snížil radikálně úrokové sazby z 6,75 % na 6 % a to navzdory dvouciferné inflaci v té době. To tehdejší opozice, která se po volbách dostala k moci, nedokázala pochopit. Nový premiér Tusk dokonce po volbách přišel s myšlenkou, že by prezidenta NBP Glapinského, kterého jmenovala předchozí konzervativní vláda, bylo dobré za tento čin postavit před vyšetřovací tribunál. Naštěstí pro nezávislost NBP na tuto politickou vendetu velmi pravděpodobně v Polsku nedojde.



Guvernér NBP Glapinski, tak bude mít i dnes - jako již tradičně s jednodenním odstupem od zasedání - možnost vysvětlit, proč se Výbor pro měnovou politiku rozhodl ponechat úrokové sazby beze změny. Stalo se tak přesto, že i komentář k rozhodnutí NBP varuje, že meziroční inflace v nadcházejících měsících výrazně poklesne (a to včetně jádrové složky).



Hlavním a jediným argumentem pro pauzu ve snižování úrokových sazeb tak pro vedení NBP od parlamentních voleb zůstává nejistota ohledně dopadů fiskální politiky a úprav regulovaných cen. V tomto bodě lze dát částečně argumentaci NBP za pravdu, neboť hospodářská politika nové vlády je implementována poměrně chaoticky. Nejvíce viditelné populistické kroky jako například zmrazení cen energií, udržení nulové sazby DPH na potraviny či jednoměsíční prominutí odvodů na starobní penze pro živnostníky a drobné podnikatele prodlouží fiskální expanzi a podpoří domácí poptávku v situaci, kdy polský trh práce zůstává stále napjatý a míra nezaměstnanosti se pohybuje u historických minim. Za těchto okolností lze očekávat, že mzdové tlaky v polské ekonomice budou přetrvávat a jádrová inflace se delší dobu udrží nad cílem NBP.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera korigovala pondělní zisky a vrátila se zpět nad 24,50 EUR/CZK. Impuls tentokrát přišel ze strany slábnoucího zlotého, který reagoval velmi nervózně na zasedání centrální banky. Z domácích dat stojí za zmínku mírný vzestup registrované míry nezaměstnanosti v prosinci z 3,5 % na 3,7 % z důvodu tradiční sezónnosti. Dnes je tuzemský kalendář prázdný, již zítra však přijde na řadu nejsledovanější číslo týdne - výsledek prosincové inflace, která dle nás kosmeticky zrychlí ze 7,3 % na 7,4 %.



Eurodolar

Dolar včera nepatrně rozšířil svoje zisky, když jediným povzbudivým momentem pro americkou inflaci byla o něco lepší obchodní bilance za měsíc listopad (ta nepatrně vylepšila našeho Stopaře pro běžící odhad růstu amerického HDP - ten je nyní odhadován na 0,8 % mezikvartálně anualizovaně - viz: https://macrosmart.shinyapps.io/ft_mfbvar/).

Dnešní kalendář je snad s výjimkou aukce desetiletých vládních dluhopisů v USA zcela nezajímavý a tak trh může pokračovat ve vyčkávání na zítřejší americkou inflaci.



Akcie

Americké akciové trhy prošly po pondělní rally konsolidací a investoři se při absenci nových zpráv nechtěli pouštět do žádných větších akcí. Hlavní indexy na Wall Street během včerejšího dne spíše přešlapovaly na místě, když nejslabší z hlavní trojky indexů byl DJIA, zatímco Nasdaq 100 si dokázal připsat již třetí růst v řadě. Index DJIA stahovaly dolů především akcie Chevron, Verizon a Walt Disney. Propad akcií Verizon přišel v návaznosti na velmi silný minulý týden, kdy tento titul získal úctyhodných 6,6 %. Co se týče vítězů, tak indexu S&P 500 jednoznačně dominovaly akcie Juniper Networks, které zaznamenaly nejvyšší růst za posledních 20 let, posílily o více než 20 %. K nezastavení byly opět akcie Nvidia, které si včera připsaly již čtvrtý růst v řadě.