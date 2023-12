Víkendář: Nová fáze růstu u technologických firem

se v příštím roce dostane do další růstové fáze a jeho kapitalizace míří ke 4 bilionům dolarů. Na Bloombergu to uvedl Dan Ives ze společnosti Wedbush, podle kterého bývá u této akcie pesimisty často zmiňována Čína. On se ale domnívá, že vývoj v této zemi sice není „na otevírání šampaňského“, ale nepůsobí zdaleka tak negativně, jak se tvrdí.



Na Bloombergu zmínili další argument medvědů, podle kterých již nějakou dobu nemá žádný nový produkt, který by výrazně zvedal jeho tržby. Ives reagoval s tím, že jde o společnost, která má největší bázi klientů a uživatelů na světě. K tomu by v roce 2024 měly přijít na trh nové modely iPhonů a dalších produktů, které by měly zvedat tržby.



Ives tedy míní, že velká část argumentů medvědů se na této akcii točí kolem Číny, což je sice brzda, ale zdaleka ne taková, jak medvědi tvrdí. K tomu hovoří o vysokých valuacích, Ives ovšem v této souvislosti poukázal na marže. „Medvědi se zaměřují na valuace, ale nevnímají budoucí růst,“ míní analytik. Růst přitom podle něj bude podpořen i tím, že celý technologický sektor vstupuje do další růstové fáze.



Na dotaz týkající se umělé inteligence expert uvedl, že podle jeho mínění bude každých sto dolarů jdoucích na cloudové služby v posledních letech v budoucnu doprovázet až čtyřicet dolarů za služby spojené s umělou inteligencí. Jde tedy o tahouna dalšího růstu, který by měl pomáhat firmám jako , Google či . Celkově pak podle Ivese představuje umělá inteligence největší změnu v oblasti nových technologií od počátku rozvoje internetu.



Analytik odpovídal i na dotaz týkající se vývoje na trhu s elektromobily. Podle Bloombergu se nyní zdá, že automobilky to přehnaly s odhadem poptávky po těchto vozech, Ives se domnívá, že jde stále převážně o „svět Tesly“ a u ní „největší bouře již přešla“. Má to ukazovat například poptávka v Číně. Celé odvětví se ale přenastavuje na to, že „penetrace možná nedosáhne 40 %, bude to jen 25 – 30 %.“



Bude schopná konkurovat čínským výrobcům elektromobilů? Ives se domnívá, že Muskova firma dokazuje, že toho schopná skutečně je. A Musk udělal velmi chytrou věc, když začal snižovat prodejní ceny elektromobilů od jeho firmy a zaměřil se na prodávaná množství. Býčí trh na technologickém sektoru pak podle experta může trvat ještě dva roky.



Zdroj: Bloomberg